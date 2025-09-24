Health Concern

బియ్యం పాలిష్ ఎక్కువగా ఉన్నవి.. తినడం ఆరోగ్యానికి ముప్పుగా మారవచ్చు.

Vishnupriya
Sep 24,2025
Nutrient Loss

పాలిష్ బియ్యం ఎక్కువ తీసుకుంటే విటమిన్లు, ఖనిజాలు తగ్గిపోతాయి.

Digestive Issues

దీని కారణంగా జీర్ణక్రియ సమస్యలు, పొట్ట నొప్పి వచ్చే అవకాశముంది.

Weight Gain

ఎక్కువ పాలిష్ బియ్యం తీసుకోవడం వల్ల.. బరువు పెరగడం కూడా జరుగుతుంది.

Blood Sugar

షుగర్ సమస్యలున్నవారికి ఇది రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిని పెంచవచ్చు.

Heart Health

చాలా పాలిష్ బియ్యం తీసుకోవడం గుండె సంబంధిత సమస్యలకు కారణం కావచ్చు.

Moderation Tip

కాబట్టి పాలిష్ తక్కువ ఉన్న బియ్యం తినడం మంచిదే లేకపోతే..సరైన మోతాదులో మాత్రమే పాలిష్ బియ్యం వాడితే ఆరోగ్యానికి పెద్ద నష్టం ఉండదు.

