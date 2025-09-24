బియ్యం పాలిష్ ఎక్కువగా ఉన్నవి.. తినడం ఆరోగ్యానికి ముప్పుగా మారవచ్చు.
పాలిష్ బియ్యం ఎక్కువ తీసుకుంటే విటమిన్లు, ఖనిజాలు తగ్గిపోతాయి.
దీని కారణంగా జీర్ణక్రియ సమస్యలు, పొట్ట నొప్పి వచ్చే అవకాశముంది.
ఎక్కువ పాలిష్ బియ్యం తీసుకోవడం వల్ల.. బరువు పెరగడం కూడా జరుగుతుంది.
షుగర్ సమస్యలున్నవారికి ఇది రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిని పెంచవచ్చు.
చాలా పాలిష్ బియ్యం తీసుకోవడం గుండె సంబంధిత సమస్యలకు కారణం కావచ్చు.
కాబట్టి పాలిష్ తక్కువ ఉన్న బియ్యం తినడం మంచిదే లేకపోతే..సరైన మోతాదులో మాత్రమే పాలిష్ బియ్యం వాడితే ఆరోగ్యానికి పెద్ద నష్టం ఉండదు.