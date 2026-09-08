30 రోజులు రోజుకు 3 పూటలా చపాతీలు తింటే ఏమవుతుంది?
30 రోజుల పాటు రోజుకు మూడు పూటలా చపాతీలు మంచి కూరగాయాలతో చేసిన కర్రీతో పాటు తింటే బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి..
ముఖ్యంగా అచ్చం గోధుమ పిండితో చేసి చపాతీలు తినడం వల్ల మంచి లాభాలు కలుగుతాయి.
చపాతీలలో పీచు పదార్థం (Fiber) ఎక్కువగా లభిస్తుంది.. ఇవి పొట్టకు ఎంతో ఆరోగ్యాన్ని అందిస్తాయి.
అలాగే ఇలా 30 రోజుల పాటు తినడం వల్ల ఇందులో లభించే ఫైబర్ ఆకలిని నియంత్రించి బరువును సులభంగా తగ్గిస్తుంది.
గోధుమల్లో ఉండే ఫైబర్ మలబద్ధకం సమస్యను తగ్గించేందుకు సహాయపడతాయి. అంతేకాకుండా జీర్ణక్రియ సక్రమంగా సాగుతుంది.
పాలిష్ చేసిన తెల్ల అన్నంతో పోలిస్తే.. చపాతీల గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ (GI) కాస్త తక్కువ ఉంటుంది. దీని వల్ల రక్తంలోని చక్కెర పరిమాణాలు కూడా నియంత్రణలో ఉంటాయి.
గోధుమలలో ఐరన్, మెగ్నీషియం, పొటాషియంతో పాటు బి-విటమిన్లు అధికంగా లభిస్తాయి.. ఇవి శరీరానికి కావలసిన శక్తిని అందిస్తాయి.
ఇందులో లభించే పీచు పదార్థం శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది.
అంతేకాకుండా ఇలా చపాతీలు తింటే గుండె ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది..
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