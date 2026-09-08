30 రోజులు రోజుకు 3 పూటలా చపాతీలు తింటే ఏమవుతుంది?

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Sep 08, 2026

30 రోజుల పాటు రోజుకు మూడు పూటలా చపాతీలు మంచి కూరగాయాలతో చేసిన కర్రీతో పాటు తింటే బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి..

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Sep 08, 2026

ముఖ్యంగా అచ్చం గోధుమ పిండితో చేసి చపాతీలు తినడం వల్ల మంచి లాభాలు కలుగుతాయి.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Sep 08, 2026

చపాతీలలో పీచు పదార్థం (Fiber) ఎక్కువగా లభిస్తుంది.. ఇవి పొట్టకు ఎంతో ఆరోగ్యాన్ని అందిస్తాయి.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Sep 08, 2026

అలాగే ఇలా 30 రోజుల పాటు తినడం వల్ల ఇందులో లభించే ఫైబర్‌ ఆకలిని నియంత్రించి బరువును సులభంగా తగ్గిస్తుంది.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Sep 08, 2026

గోధుమల్లో ఉండే ఫైబర్ మలబద్ధకం సమస్యను తగ్గించేందుకు సహాయపడతాయి. అంతేకాకుండా జీర్ణక్రియ సక్రమంగా సాగుతుంది.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Sep 08, 2026

పాలిష్ చేసిన తెల్ల అన్నంతో పోలిస్తే.. చపాతీల గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ (GI) కాస్త తక్కువ ఉంటుంది. దీని వల్ల రక్తంలోని చక్కెర పరిమాణాలు కూడా నియంత్రణలో ఉంటాయి.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Sep 08, 2026

గోధుమలలో ఐరన్, మెగ్నీషియం, పొటాషియంతో పాటు బి-విటమిన్లు అధికంగా లభిస్తాయి.. ఇవి శరీరానికి కావలసిన శక్తిని అందిస్తాయి.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Sep 08, 2026

ఇందులో లభించే పీచు పదార్థం శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Sep 08, 2026

అంతేకాకుండా ఇలా చపాతీలు తింటే గుండె ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది..

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Sep 08, 2026

VIEW ALL
Read Next Story