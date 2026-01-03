Coriander Daily

ప్రతిరోజు కొత్తిమీర తినడం వల్ల శరీరానికి సహజ పోషకాలు అందుతాయి.

Vishnupriya
Jan 03,2026
';

Digestive Health

కొత్తిమీర జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. గ్యాస్, ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి.

 ';

Sugar Control

కొత్తిమీర రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. షుగర్ ఉన్నవాళ్లకు ఇది మంచిది.

 ';

Detox Effect

శరీరంలోని విషపదార్థాలను బయటకు పంపే గుణం కొత్తిమీరకు ఉంది. కాలేయం శుభ్రంగా పనిచేస్తుంది.

 ';

Immunity Boost

కొత్తిమీరలో ఉండే విటమిన్లు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. జలుబు, దగ్గు తక్కువగా వస్తాయి.

 ';

Skin Benefits

రోజూ తింటే చర్మం కాంతివంతంగా మారుతుంది. మొటిమలు తగ్గుతాయి.

 ';

Daily Use Tip

కొత్తిమీరను కూరల్లో, చట్నీల్లో లేదా సలాడ్‌గా తినవచ్చు. పరిమితిలో తినడం మంచిది.

 ';

VIEW ALL

Diabetic: బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌లో ఈ ఆహారాలు తీసుకుంటే..షుగర్ వాళ్లకు అపాయం తప్పదు..!

Honey: తేనె వల్ల బరువు పెరుగుతామా లేక తగ్గుతామా..?

Malavika Mohanan Salaar: ప్రభాస్‌తో 'సలార్' సినిమా మిస్ చేసుకున్న స్టార్ హీరోయిన్ బాధతో..!

Madonna Sebastian: బ్లాక్ చీరలో హొయలు పోతున్న మడోన్నా సెబాస్టియన్..!
Read Next Story