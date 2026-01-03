ప్రతిరోజు కొత్తిమీర తినడం వల్ల శరీరానికి సహజ పోషకాలు అందుతాయి.
కొత్తిమీర జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. గ్యాస్, ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి.
కొత్తిమీర రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. షుగర్ ఉన్నవాళ్లకు ఇది మంచిది.
శరీరంలోని విషపదార్థాలను బయటకు పంపే గుణం కొత్తిమీరకు ఉంది. కాలేయం శుభ్రంగా పనిచేస్తుంది.
కొత్తిమీరలో ఉండే విటమిన్లు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. జలుబు, దగ్గు తక్కువగా వస్తాయి.
రోజూ తింటే చర్మం కాంతివంతంగా మారుతుంది. మొటిమలు తగ్గుతాయి.
కొత్తిమీరను కూరల్లో, చట్నీల్లో లేదా సలాడ్గా తినవచ్చు. పరిమితిలో తినడం మంచిది.