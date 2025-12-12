Protein Power

పప్పు అన్నం తినడం వల్ల శరీరానికి రోజువారీ ప్రోటీన్ అందుతుంది. కండరాలు బలపడతాయి.. అలసట తగ్గుతుంది.

Vishnupriya
Dec 12,2025
';

Easy Digestion

ఈ భోజనం.. తేలికగా జీర్ణమవుతుంది. కడుపు సమస్యలు తగ్గి రోజంతా తేలికగా అనిపిస్తుంది.

 ';

Energy Supply

అన్నం కార్బోహైడ్రేట్లు ఇస్తుంది. పప్పు శక్తిని ఇచి.. శరీరాన్ని చురుకుగా ఉంచుతుంది.

 ';

Heart Health

పప్పులో ఉన్న ఫైబర్ గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయి కరెక్ట్ స్థాయిలో పెద్ద దానికి ఉపయోగపడుతుంది.

 ';

Weight Balance

మితంగా తింటే బరువు పెరగరు. పోషకాలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల శరీరం సంతృప్తిగా ఉంటుంది.

 ';

Immunity Boost

పప్పులోని విటమిన్లు.. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. అనారోగ్యం వచ్చే అవకాశం తగ్గుతుంది.

 ';

Affordable Meal

ఈ భోజనం రుచి మరియు ఆరోగ్యం రెండింటినీ ఇస్తుంది. అందరూ రోజూ తినదగిన సంపూర్ణ ఆహారం.

 ';

