పప్పు అన్నం తినడం వల్ల శరీరానికి రోజువారీ ప్రోటీన్ అందుతుంది. కండరాలు బలపడతాయి.. అలసట తగ్గుతుంది.
ఈ భోజనం.. తేలికగా జీర్ణమవుతుంది. కడుపు సమస్యలు తగ్గి రోజంతా తేలికగా అనిపిస్తుంది.
అన్నం కార్బోహైడ్రేట్లు ఇస్తుంది. పప్పు శక్తిని ఇచి.. శరీరాన్ని చురుకుగా ఉంచుతుంది.
పప్పులో ఉన్న ఫైబర్ గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయి కరెక్ట్ స్థాయిలో పెద్ద దానికి ఉపయోగపడుతుంది.
మితంగా తింటే బరువు పెరగరు. పోషకాలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల శరీరం సంతృప్తిగా ఉంటుంది.
పప్పులోని విటమిన్లు.. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. అనారోగ్యం వచ్చే అవకాశం తగ్గుతుంది.
ఈ భోజనం రుచి మరియు ఆరోగ్యం రెండింటినీ ఇస్తుంది. అందరూ రోజూ తినదగిన సంపూర్ణ ఆహారం.