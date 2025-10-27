ఆహారంలో ఫైబర్ తక్కువగా ఉంటే జీర్ణవ్యవస్థ సరిగ్గా పనిచేయదు..
ఫైబర్ లేకపోవడం వల్ల మలబద్ధకం, పొట్ట ఉబ్బరం ఎక్కువవుతుంది.
ఫైబర్ తక్కువ ఉన్న ఆహారం తరచూ తీసుకోవడం వల్ల గ్యాస్ సమస్యలు లాంటివి కూడా వస్తాయి.
దీర్ఘకాలంలో ఇది కొలెస్ట్రాల్ పెరగడానికి అలానే బరువు పెరగడానికి కారణం అవుతుంది..
ఇందువల్లే.. గుండె సంబంధిత వ్యాధులు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది.
అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఫైబర్ తక్కువ తినడం వల్లే మధుమేహం అనగా డయాబెటిక్ లాంటి సమస్య ప్రస్తుతం అధికమవుతోంది.
కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా మన ఆహారంలో ఫైబర్ ఉండేలా చూసుకోవాలి..