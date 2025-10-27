Digestive issues

ఆహారంలో ఫైబర్ తక్కువగా ఉంటే జీర్ణవ్యవస్థ సరిగ్గా పనిచేయదు..

Vishnupriya
Oct 27,2025
';

Constipation and bloating

ఫైబర్ లేకపోవడం వల్ల మలబద్ధకం, పొట్ట ఉబ్బరం ఎక్కువవుతుంది.

 ';

Gas problems

ఫైబర్ తక్కువ ఉన్న ఆహారం తరచూ తీసుకోవడం వల్ల గ్యాస్ సమస్యలు లాంటివి కూడా వస్తాయి.

 ';

Cholesterol increase and weight gain

దీర్ఘకాలంలో ఇది కొలెస్ట్రాల్ పెరగడానికి అలానే బరువు పెరగడానికి కారణం అవుతుంది..

 ';

Heart diseases

ఇందువల్లే.. గుండె సంబంధిత వ్యాధులు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది.

 ';

Diabetes risk

అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఫైబర్ తక్కువ తినడం వల్లే మధుమేహం అనగా డయాబెటిక్ లాంటి సమస్య ప్రస్తుతం అధికమవుతోంది.

 ';

Healthy diet tips

కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా మన ఆహారంలో ఫైబర్ ఉండేలా చూసుకోవాలి..

 ';

VIEW ALL

Fridge food side effects: ఫ్రిడ్జ్ లో ఉన్న ఆహారం ఎక్కువగా తింటే ఏమవుతుంది..?

Sajja Roti vs Ragi Rotti: సజ్జ రొట్టె, రాగి రొట్టెలో ఏది మంచిదో తెలుసా..!

Idli Benefits: రోజు ఇడ్లీలు తినడం వల్ల కలిగే లాభాలు..!

Tasty Roti: మనదేశంలో ఉందే రుచికరమైన ఆరు రకాల చపాతీలు..!
Read Next Story