రోజూ ఒక చిన్న జామకాయ తింటే.. రక్తంలో చక్కెర స్థాయి అదుపులో ఉంటుంది. డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి ఇది చాలా ఉపయోగకరం.
జామకాయలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మలబద్ధకం.. గ్యాస్ సమస్యలు తగ్గుతాయి.
తక్కువ కేలరీలతో ఉండటంతో బరువు పెరగకుండా సహాయపడుతుంది. పొట్ట నిండిన భావన ఎక్కువసేపు ఉంటుంది.
విటమిన్ C పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. తరచూ జబ్బులు రాకుండా కాపాడుతుంది.
చర్మం నిగనిగలాడుతూ ఆరోగ్యంగా కనిపిస్తుంది. మొటిమలు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
గుండె ఆరోగ్యానికి ఇది చాలా మంచిది. చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయి తగ్గుతుంది.
ప్రతిరోజు ఒక జామకాయ తినడం మంచి అలవాటు. శరీరం మొత్తం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.