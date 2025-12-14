రాగి ఇడ్లీ తినడం వల్ల బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది. పొట్ట కొవ్వు క్రమంగా తగ్గుతుంది.
కాల్షియం ఎక్కువగా ఉండి ఎముకలు బలపడతాయి. మహిళలకు ఇది చాలా మంచిది.
రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు స్థిరంగా ఉంటాయి. డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి కూడా ఈ టిఫన్ ఎంతో మంచిది.
జీర్ణక్రియ సాఫీగా జరుగుతుంది. మలబద్ధకం సమస్య తగ్గుతుంది.
శరీరానికి దీర్ఘకాలిక శక్తి అందుతుంది. ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు ఆకలి తగ్గుతుంది.
గ్లూటెన్ లేకపోవడం వల్ల కడుపుకు భారంగా ఉండదు. రోజూ తినడానికి సేఫ్.
ఈ అలవాటు కొనసాగితే నెమ్మదిగా బరువు తగ్గుతారు. ఆరోగ్య మార్పు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.