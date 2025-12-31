రోజుకు రెండు వెల్లుల్లి తిన్నా శరీరానికి ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
వెల్లుల్లిలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. రక్తనాళాలలో హానికరమైన కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
వెల్లుల్లి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. శరీరం వైరస్, బాక్టీరియా మార్గాల నుండి తాను రక్షించుకుంటుంది.
వెల్లుల్లి జీర్ణక్రియను ఉత్తేజపరుస్తుంది. గ్యాస్, పేగు సమస్యలు తగ్గుతాయి.
వాపు తగ్గించే గుణాలు ఉన్నాయి. జాయింట్ నొప్పులు కూడా తగ్గుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది.
వెల్లుల్లి వెంట్రుక మాదిరిగానే రక్తదబ్బాన్ని నియంత్రించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.
రోజూ ఉదయం లేదా భోజనం ముందు తిన్నా ఫలితం శాశ్వతంగా కనిపిస్తుంది.