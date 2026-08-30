ఎర్ర ద్రాక్ష ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు..!!

ఎరుపు ద్రాక్షలో నీరు, కొంత ఫైబర్ ఉండటం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ బాగుంటుంది.
ఎర్ర ద్రాక్షలోని విటమిన్ C, యాంటీఆక్సిడెంట్లు రోగనిరోధక వ్యవస్థకు సహాయపడతాయి
సహజ చక్కెరలు, కార్బోహైడ్రేట్లు ఉండటం వల్ల శరీరానికి త్వరగా శక్తి లభిస్తుంది.
ఆహారంలో ద్రాక్షను చేర్చుకునే ముందు వైద్యుల సిఫార్సు తప్పనిసరి
తాజాగా కడిగి, మితంగా తీసుకుంటే ఎర్ర ద్రాక్ష సమతుల్య ఆహారంలో మంచిది.
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