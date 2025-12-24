Light Dinner

చపాతీ.. అన్నం కంటే తేలికగా జీర్ణమవుతుంది. కాబట్టి రాత్రుల్లో చపాతీ తినడమే మంచిది.

Vishnupriya
Dec 24,2025
Weight Control

చపాతీ తింటే కార్బ్స్ మితంగా ఉంటాయి. బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది.

Blood Sugar

డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి చపాతీ కొంచెం బెటర్. షుగర్ స్పైక్స్ తక్కువగా జరుగుతాయి.

Fiber Benefit

గోధుమ చపాతీలో ఫైబర్ ఉంటుంది. పొట్ట నిండిన భావన వస్తుంది.

Portion Matter

అధికంగా తింటే చపాతీ కూడా బరువు పెంచుతుంది. కాబట్టి రెండు చపాతీలు మాత్రమే తినాలి.

Better Sleep

మరోపక్క.. చపాతీలు తేలికగా ఉండటం వల్ల నిద్ర బాగా పడుతుంది. కడుపు భారంగా ఉండదు.

Smart Dinner

ఏదైనా మంచి కూరగాయలతో చేసిన కూరతో చపాతీలు తింటే ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

