చపాతీ.. అన్నం కంటే తేలికగా జీర్ణమవుతుంది. కాబట్టి రాత్రుల్లో చపాతీ తినడమే మంచిది.
చపాతీ తింటే కార్బ్స్ మితంగా ఉంటాయి. బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది.
డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి చపాతీ కొంచెం బెటర్. షుగర్ స్పైక్స్ తక్కువగా జరుగుతాయి.
గోధుమ చపాతీలో ఫైబర్ ఉంటుంది. పొట్ట నిండిన భావన వస్తుంది.
అధికంగా తింటే చపాతీ కూడా బరువు పెంచుతుంది. కాబట్టి రెండు చపాతీలు మాత్రమే తినాలి.
మరోపక్క.. చపాతీలు తేలికగా ఉండటం వల్ల నిద్ర బాగా పడుతుంది. కడుపు భారంగా ఉండదు.
ఏదైనా మంచి కూరగాయలతో చేసిన కూరతో చపాతీలు తింటే ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది.