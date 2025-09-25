ఎలాంటి ఆహారం అయినా సరే.. దాన్ని సరైన సమయానికి తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మన శరీరంపై ప్రభావం ఉంటుంది.
ఉదయాన్నే స్ప్రౌట్స్ తింటే శరీరానికి శక్తి అందుతుంది, మెటాబాలిజం పెరుగుతుంది.
ఈ సమయం లో తినడం వల్ల కేలరీలు త్వరగా కరిగిపోతాయి.. బరువు తగ్గడానికి సహాయం చేస్తాయి.
సాయంత్రం తింటే పొట్ట నిండిన ఫీలింగ్ ఇస్తాయి, ఎక్కువగా తినకుండా కంట్రోల్ చేస్తాయి.
రాత్రిపూట ఎక్కువగా తింటే జీర్ణం ఆలస్యం అవుతుంది, బరువు పెరగడానికి దారి తీస్తుంది.
ఉదయం లేదా సాయంత్రం స్ప్రౌట్స్ తినడం..విటమిన్లు, ఖనిజాలు ఎక్కువగా ఉండటంతో శరీరానికి ఇమ్యూనిటీ కూడా పెరుగుతుంది.
జీర్ణక్రియ బాగుపడుతుంది, పొట్ట సంబంధిత సమస్యలు తగ్గుతాయి.
కాబట్టి స్ప్రౌట్స్ ఉదయం లేదా సాయంత్రం తినడం ఆరోగ్యానికి మంచిది, బరువు తగ్గడంలో సహకరిస్తుంది.