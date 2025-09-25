When To Take Sprouts

ఎలాంటి ఆహారం అయినా సరే.. దాన్ని సరైన సమయానికి తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మన శరీరంపై ప్రభావం ఉంటుంది.

Vishnupriya
Sep 25,2025
';

Morning Health

ఉదయాన్నే స్ప్రౌట్స్ తింటే శరీరానికి శక్తి అందుతుంది, మెటాబాలిజం పెరుగుతుంది.

 ';

Weight Loss

ఈ సమయం లో తినడం వల్ల కేలరీలు త్వరగా కరిగిపోతాయి.. బరువు తగ్గడానికి సహాయం చేస్తాయి.

 ';

Evening Effect

సాయంత్రం తింటే పొట్ట నిండిన ఫీలింగ్ ఇస్తాయి, ఎక్కువగా తినకుండా కంట్రోల్ చేస్తాయి.

 ';

Night Impact

రాత్రిపూట ఎక్కువగా తింటే జీర్ణం ఆలస్యం అవుతుంది, బరువు పెరగడానికి దారి తీస్తుంది.

 ';

Nutrients

ఉదయం లేదా సాయంత్రం స్ప్రౌట్స్ తినడం..విటమిన్లు, ఖనిజాలు ఎక్కువగా ఉండటంతో శరీరానికి ఇమ్యూనిటీ కూడా పెరుగుతుంది.

 ';

Digestive Health

జీర్ణక్రియ బాగుపడుతుంది, పొట్ట సంబంధిత సమస్యలు తగ్గుతాయి.

 ';

Right Time

కాబట్టి స్ప్రౌట్స్ ఉదయం లేదా సాయంత్రం తినడం ఆరోగ్యానికి మంచిది, బరువు తగ్గడంలో సహకరిస్తుంది.

 ';

VIEW ALL

Lettuce: ఈ ఆకుకూరతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మెండు..!

Dark Hair: డై లేకుండా డార్క్‌ హెయిర్‌ కావాలా? సింపుల్‌ ట్రిక్‌..

Weight Loss Water: వారంలో రెండు కేజీలు తగ్గాలి అంటే ఉదయాన్నే ఈ నీళ్లు తాగాల్సిందే

Cucumber Chutney: రుచికరమైన కీరకాయ పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసా?
Read Next Story