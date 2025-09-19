కాఫీ చాలా మందికి రోజును మొదలుపెట్టే డ్రింకు గా పని చేస్తుంది. కానీ దాన్ని సరైన సమయంలో తాగితేనే శరీరానికి మేలు చేస్తుంది.
లేవగానే వెంటనే కాఫీ తాగితే కడుపు ఖాళీగా ఉండటం వల్ల.. గ్యాస్ సమస్య.. పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఉదయం అల్పాహారం చేసిన ఒక గంట తర్వాత కాఫీ తాగితే శక్తి పెరిగి పనులు చురుకుగా చేయగలుగుతారు.
మధ్యాహ్నం భోజనం చేసిన.. తర్వాత కాస్త అలసటగా అనిపించినప్పుడు కాఫీ తాగితే మంచిదే. కానీ భోజనానికి, కాఫీకి.. కనీసం గంతపైన సమయం ఉండాలి.
రాత్రి ఆలస్యంగా కాఫీ తాగితే నిద్రలేమి సమస్య వస్తుంది..కాబట్టి దాన్ని దూరంగా ఉంచడం మంచిది.
రోజుకు రెండు కప్పుల వరకు మాత్రమే కాఫీ తాగితే గుండె ఆరోగ్యం, మెదడు చురుకుదనం బాగుంటాయి.