పాముకు గుండె ఎక్కడ ఉంటుందో తెలుసా? నిజం తెలిస్తే షాక్ అవుతారు

Bhoomi
Oct 08,2025
పాముకీ గుండె ఉంటుందా?

మనుషుల్లాగే పాముకీ కూడా గుండె ఉంటుంది. అది వాటి శరీరంలో రక్తప్రసరణను నియంత్రిస్తుంది.

ఎన్ని గదులు ఉంటాయి?

పాముకి మూడు గదులు (చాంబర్లు) కలిగిన గుండె ఉంటుంది. రెండు ఎట్రియా (atria), ఒక వెంట్్రికల్ (ventricle).

గుండె ఎక్కడ ఉంటుంది?

పాముల గుండె తల నుండి సుమారు మొత్తం శరీరం పొడవులో 1/4 భాగంలో, అంటే గొంతు దగ్గర భాగంలో ఉంటుంది.

గుండె ఎందుకు ఆ స్థానంలో ఉంది?

ఆ స్థానం వల్ల గుండె రక్తాన్ని తల, ఊపిరితిత్తులు, తోక భాగాలకు సులభంగా పంపిస్తుంది.

పాముల శరీర నిర్మాణం వేరు కాబట్టి...

వాటి అవయవాలు పొడవుగా ఉంటాయి. కాబట్టి గుండె కూడా శరీర మధ్య భాగానికి దగ్గరగా కదిలి ఉండొచ్చు. జాతిని బట్టి మారుతుంది.

కొన్ని పాముల్లో గుండె కదులుతుందా?

పాముల గుండె కొద్దిగా కదిలే స్వభావం కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి అది ఆహారం జీర్ణం చేసే సమయంలో ఒత్తిడి పడకుండా ఉంటుంది.

పాముల గుండె పరిమాణం?

అవి పొడవుగా ఉన్న శరీరానికి తగ్గట్టుగా చిన్నగా కానీ బలంగా ఉంటుంది. నిరంతరం రక్తం పంపిస్తుంది.

గుండె వేగం ఎంత?

పాముల గుండె నిమిషానికి 50–80 సార్లు కొట్టుకుంటుంది. ఉష్ణోగ్రత, జీర్ణక్రియ స్థితి ఆధారంగా ఇది మారుతుంది.

శరీరం కోసినా గుండె కొట్టుకుంటుందా?

పాముల గుండె కొంతసేపు వేరుపడ్డా కూడా కొట్టుకుంటుంది. అందుకే ఇది ఆశ్చర్యపరిచే విషయం.

ఎందుకు ప్రత్యేకం?

పాముల గుండె వేరు జంతువుల కంటే మరింత అనుకూలంగా (flexible) ఉంటుంది. అవి నేల మీద, చెట్ల మీద కదిలినా రక్తప్రసరణ సరిగ్గా కొనసాగుతుంది.

