చలికాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలో తెలుసా..?
చలికాలంలో ఆకుకూరలు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి.
ఆకుకూరల్లో ఏ, సీ, కే విటమిన్లు అధికంగా ఉంటాయి.
రోజూ ఆకుకూరలను తీసుకోవడం ద్వారా శరీరంలో ఎర్ర రక్తకణాలు వృద్ధి అవుతాయి.
చలికాలంలో ముఖ్యంగా మహిళలు పాలకూర తినడం చాలా మంచిది.
క్యారెట్ను కూడా తీసుకోవడం వల్ల తరచూ వచ్చే జలుబు, దగ్గు నుంచి ఉపశమనం పొందొచ్చు.
ఆలుగడ్డలను కూడా చలికాలంలో తీసుకోవాలి. వీటిలో శరీరానికి అవసరమయ్యే చాలా పోషకాలు ఉంటాయి.
రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే విటమిన్ సీ, బీ6 ఆలుగడ్డల్లో ఉంటాయి.
దానిమ్మను కూడా చలికాలంలో తప్పక తీసుకోవాలి. ఇందులో విటమిన్ సీ పుష్కలంగా వుంటుంది.