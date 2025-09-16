White Hair To Black: నేచురల్‌గా తెల్ల వెంట్రుకలు నల్లగా మారాలంటే ఇదే సూపర్ చిట్కా!

Harish Darla
Sep 16,2025
';


నేటితరం చాలా మందిలో తెల్ల జుట్టు సమస్య వెంటాడుతోంది. వాళ్లందరూ రంగులు వాడుతున్నారు

 ';


తెల్లజుట్టు నల్లగా మారేందుకు చాలా మంది హెయిర్ ప్యాక్‌లు వేసుకుంటారు.కానీ శాశ్వత పరిష్కారం ఉంది

 ';


ఆవాలు, కోడిగుడ్డు, బాదంనూనె మిశ్రమాన్ని తెల్లని జుట్టుకు 40 నిమిషాలు ఆగి గోరువెచ్చని నీటితో కడిగేయాలి

 ';


గుడ్డు వాసన పోయేందుకు షాంపుని ఉపయోగించి జుట్టును సహజంగా ఆరే విధంగా ప్రయత్నించాలి

 ';


సగం అరటిపండు, ఆలివ్ ఆయిల్, విటమిన్-ఇ, 2 టీస్పూన్ ఆవాలు పొడి మిశ్రమాన్ని జుట్టుకు పూసి 30 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయాలి

 ';


ఇలా చేయడం వల్ల జుట్టు సమస్యలు, చుండ్రు సమస్యలు తగ్గి వెంట్రుకలు ముదురు నలుపురంగులోకి మారుతాయి

 ';


ఒక గిన్నెలో పెరుగు, నిమ్మరసం, తేనె, ఆవాలు పొడి కలిసి జుట్టుకు రాస్తే మంచి జరుగుతుంది

 ';


ఇలా చేయడం వల్ల జుట్టు సహజంగా నల్లగా మారుతుంది

 ';

గమనిక

పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదికల ద్వారా పొందుపరిచింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

 ';

VIEW ALL

బ్రహ్మానందం, అలీ సహా మన దేశంలో రిచెస్ట్ కమెడియన్స్ వీళ్లే..

80వ దశకంలో బాలీవుడ్ ఆడియన్స్ ను మెప్పించిన టాప్ కథానాయికలు వీళ్లే..

2019 top 10 Tollywood Movies: 2019 టాలీవుడ్ టాప్ 10 మూవీస్.. మొదటి స్థానం ఆ చిత్రానిదే..

Meena Top 10 Movies: మీనా టాప్ 10 తెలుగు మూవీస్.. టాప్ ప్లేస్ ఆ చిత్రానిదే..

Read Next Story