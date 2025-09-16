నేటితరం చాలా మందిలో తెల్ల జుట్టు సమస్య వెంటాడుతోంది. వాళ్లందరూ రంగులు వాడుతున్నారు
తెల్లజుట్టు నల్లగా మారేందుకు చాలా మంది హెయిర్ ప్యాక్లు వేసుకుంటారు.కానీ శాశ్వత పరిష్కారం ఉంది
ఆవాలు, కోడిగుడ్డు, బాదంనూనె మిశ్రమాన్ని తెల్లని జుట్టుకు 40 నిమిషాలు ఆగి గోరువెచ్చని నీటితో కడిగేయాలి
గుడ్డు వాసన పోయేందుకు షాంపుని ఉపయోగించి జుట్టును సహజంగా ఆరే విధంగా ప్రయత్నించాలి
సగం అరటిపండు, ఆలివ్ ఆయిల్, విటమిన్-ఇ, 2 టీస్పూన్ ఆవాలు పొడి మిశ్రమాన్ని జుట్టుకు పూసి 30 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయాలి
ఇలా చేయడం వల్ల జుట్టు సమస్యలు, చుండ్రు సమస్యలు తగ్గి వెంట్రుకలు ముదురు నలుపురంగులోకి మారుతాయి
ఒక గిన్నెలో పెరుగు, నిమ్మరసం, తేనె, ఆవాలు పొడి కలిసి జుట్టుకు రాస్తే మంచి జరుగుతుంది
ఇలా చేయడం వల్ల జుట్టు సహజంగా నల్లగా మారుతుంది
