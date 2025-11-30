తెల్లని బియ్యంతో అన్నం వండుకొని మితంగా తినడం వల్ల బరువు పెరగరు.
మధ్యాహ్నం వేళ అన్నం తినడం వల్ల ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు రావు. శరీరానికి కూడా మంచిది
అన్నంలో చిక్కుళ్లు, కూరగాయలు కలిపి తినడం వల్ల కేలరీలు అదుపులో ఉంటాయి
నెమ్మదిగా తినడం అంటే ఎక్కువగానమలడం తక్కువగా తినడం అని అర్థం.
బియ్యంతో పాటు ప్రొటీన్, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవాలి
తెల్లని అన్నం తిన్న వెంటనే కనీసం 15 నిమిషాలు కచ్చితంగా నడవాలి
ఈ పద్ధతిని అనుసరిస్తే మీరు కచ్చితంగా బరువు పెరగరు. గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది.దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.