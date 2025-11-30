ఈ బియ్యంతో ఎంత అన్నం వండుకోని తిన్నా అస్సలు బరువు పెరగరు!

Harish Darla
Nov 30,2025
';


తెల్లని బియ్యంతో అన్నం వండుకొని మితంగా తినడం వల్ల బరువు పెరగరు.

 ';


మధ్యాహ్నం వేళ అన్నం తినడం వల్ల ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు రావు. శరీరానికి కూడా మంచిది

 ';


అన్నంలో చిక్కుళ్లు, కూరగాయలు కలిపి తినడం వల్ల కేలరీలు అదుపులో ఉంటాయి

 ';


నెమ్మదిగా తినడం అంటే ఎక్కువగానమలడం తక్కువగా తినడం అని అర్థం.

 ';


బియ్యంతో పాటు ప్రొటీన్, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవాలి

 ';


తెల్లని అన్నం తిన్న వెంటనే కనీసం 15 నిమిషాలు కచ్చితంగా నడవాలి

 ';


ఈ పద్ధతిని అనుసరిస్తే మీరు కచ్చితంగా బరువు పెరగరు. గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది.దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

 ';

VIEW ALL

Heart Health: రోజు రెండు ఇవి తింటే.. మీ గుండె ఉక్కులా మారుతుంది..

Amla Juice: ఈ చలికాలంలో 20 రోజులు ఉసిరి రసం తాగితే ఏమవుతుంది?

Black Coffee Timing: బ్లాక్ కాఫీ తాగడానికి బెస్ట్ టైమ్ ఇదే.. బరువు తగ్గడం ఖాయం

Hair Growth Secret: జుట్టు మీ వెనక ఆమడ దూరం.. పెరగాలి అంటే నూనెలో ఈ పదార్థం కలపండి..
Read Next Story