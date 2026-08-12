వైట్ టీ వెనుక ఇన్ని ఆరోగ్య రహస్యాలా?

బ్లాక్ టీ, గ్రీన్ టీల తర్వాత ఇప్పుడు అందరినీ ఆకర్షిస్తున్న వైట్ టీ ప్రత్యేకత ఏమిటో తెలుసుకోండి.
'కామెలియా సినెన్సిస్' టీ మొక్క కొత్త ఆకులు, లేత మొగ్గలతో దీనిని తయారు చేస్తారు. ఇది తయారు చేసినప్పుడు లేత పసుపు రంగులో ఉంటుంది.
టీ ఆకులను కోసిన వెంటనే సహజంగా ఎండలో ఆరబెట్టడం వల్ల ఇందులో 'క్యాటెచిన్స్' అనే శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా నిలిచి ఉంటాయి.
ఇతర టీలతో పోలిస్తే ఇది చాలా మృదువుగా ఉంటుంది. నాచురల్ ఫ్రూటీ టేస్ట్తో పాటు పూల సువాసన కూడా వస్తుంది.
చైనాలోని టాంగ్ మరియు సాంగ్ రాజవంశాల కాలం నుంచే చక్రవర్తులు, రాజకుటుంబీకుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఈ టీని తయారు చేసేవారు.
సాధారణంగా బ్లాక్ టీతో పోలిస్తే వైట్ టీలో కెఫీన్ చాలా తక్కువ పరిమాణంలో ఉంటుంది.
వైట్ టీలో 'వైట్ పియోనీ', 'సిల్వర్ నీడిల్' అనేవి అత్యంత అరుదైన మరియు నాణ్యమైన రకాలుగా పేరుగాంచాయి.
టీ మొక్కల పెద్ద మొగ్గలను మాత్రమే చేతితో సేకరించి, ఎండలో ఆరబెట్టి ఈ ప్రత్యేక రకాన్ని తయారు చేస్తారు.
సంవత్సరంలో మొదటి కోతకు చెందిన లేత మొగ్గలను మాత్రమే ఉపయోగించడం, పరిమిత ఉత్పత్తి వల్ల దీని ధర చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.
తక్కువ ప్రాసెస్ చేయడం వల్ల దీనిలోని సహజ పోషకాలు దెబ్బతినవు. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి ఇది ఉత్తమ ఎంపిక!