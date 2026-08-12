వైట్ టీ వెనుక ఇన్ని ఆరోగ్య రహస్యాలా?

Published by: Bhoomi | Aug 12, 2026

వైట్‌ టీ అంటే ఏమిటి?

బ్లాక్ టీ, గ్రీన్ టీల తర్వాత ఇప్పుడు అందరినీ ఆకర్షిస్తున్న వైట్ టీ ప్రత్యేకత ఏమిటో తెలుసుకోండి.

Published by: Bhoomi | Aug 12, 2026

నిజంగానే తెల్లగా ఉంటుందా?

'కామెలియా సినెన్సిస్' టీ మొక్క కొత్త ఆకులు, లేత మొగ్గలతో దీనిని తయారు చేస్తారు. ఇది తయారు చేసినప్పుడు లేత పసుపు రంగులో ఉంటుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 12, 2026

అత్యధిక యాంటీఆక్సిడెంట్లు!

టీ ఆకులను కోసిన వెంటనే సహజంగా ఎండలో ఆరబెట్టడం వల్ల ఇందులో 'క్యాటెచిన్స్' అనే శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా నిలిచి ఉంటాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 12, 2026

పండ్ల రుచి!

ఇతర టీలతో పోలిస్తే ఇది చాలా మృదువుగా ఉంటుంది. నాచురల్ ఫ్రూటీ టేస్ట్‌తో పాటు పూల సువాసన కూడా వస్తుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 12, 2026

చైనా రాజవంశాల నాటి టీ!

చైనాలోని టాంగ్ మరియు సాంగ్ రాజవంశాల కాలం నుంచే చక్రవర్తులు, రాజకుటుంబీకుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఈ టీని తయారు చేసేవారు.

Published by: Bhoomi | Aug 12, 2026

కెఫీన్ పరిమాణం చాలా తక్కువ!

సాధారణంగా బ్లాక్ టీతో పోలిస్తే వైట్ టీలో కెఫీన్ చాలా తక్కువ పరిమాణంలో ఉంటుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 12, 2026

అరుదైన రకాలు!

వైట్ టీలో 'వైట్ పియోనీ', 'సిల్వర్ నీడిల్' అనేవి అత్యంత అరుదైన మరియు నాణ్యమైన రకాలుగా పేరుగాంచాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 12, 2026

సిల్వర్ నీడిల్ ప్రత్యేకత!

టీ మొక్కల పెద్ద మొగ్గలను మాత్రమే చేతితో సేకరించి, ఎండలో ఆరబెట్టి ఈ ప్రత్యేక రకాన్ని తయారు చేస్తారు.

Published by: Bhoomi | Aug 12, 2026

ధర ఎందుకు ఎక్కువ?

సంవత్సరంలో మొదటి కోతకు చెందిన లేత మొగ్గలను మాత్రమే ఉపయోగించడం, పరిమిత ఉత్పత్తి వల్ల దీని ధర చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 12, 2026

ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు!

తక్కువ ప్రాసెస్ చేయడం వల్ల దీనిలోని సహజ పోషకాలు దెబ్బతినవు. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి ఇది ఉత్తమ ఎంపిక!

Published by: Bhoomi | Aug 12, 2026

VIEW ALL

హిందీలో అతిలోకసుందరి శ్రీదేవి సినీ కెరీర్‌ను మలుపు తిప్పిన చిత్రాలు..

తెలుగులో శ్రీదేవి కెరీర్‌ను ఛేంజ్ చేసిన టాప్ చిత్రాలు..

Read Next Story