చాలామంది పళ్లు పసుపు పచ్చగా కనిపిస్తుంటాయి. తెల్లని పళ్లు కోసం వాళ్లు అనేక టూత్పేస్టులు వాడుతారు.
అలాంటి పచ్చని మరకులు పోయి తెల్లగా మారాలంటే ఇంటి చిట్కాలు పాటించాలి. అవేంటో చూడండి.
అర టీస్పూన్ పసువు, అర టీస్పూన్ ఉప్పు, నాలుగు చిన్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అర టీస్పూన్ కొబ్బరినూనె తీసుకోండి.
ఆ పదార్థాలన్ని కలిపి ఓ మిశ్రమంగా మార్చాలి.
ఆ తర్వాత వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని పేస్ట్ చేసి.. ఆ మిశ్రమాన్ని పళ్లకు అప్లై చేయాలి.
ప్రతిరోజు రాత్రి నిద్రపోయే ముందు పళ్లకు అప్లై చేసి కొద్దిసేపటికి కడిగేయాలి.
ఈ పేస్ట్ కనీసం ఎనిమిది రోజుల పాటు అప్లై చేస్తే పసుపు రంగు విరిగిపోతుంది.
పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదికల ద్వారా పొందుపరిచింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.