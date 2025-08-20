మిలమిల లాడే తెల్లని పళ్లు కావాలంటే రోజూ ఇలా చేయండి!

Harish Darla
Aug 20,2025
';


చాలామంది పళ్లు పసుపు పచ్చగా కనిపిస్తుంటాయి. తెల్లని పళ్లు కోసం వాళ్లు అనేక టూత్‌పేస్టులు వాడుతారు.

 ';


అలాంటి పచ్చని మరకులు పోయి తెల్లగా మారాలంటే ఇంటి చిట్కాలు పాటించాలి. అవేంటో చూడండి.

 ';


అర టీస్పూన్ పసువు, అర టీస్పూన్ ఉప్పు, నాలుగు చిన్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అర టీస్పూన్ కొబ్బరినూనె తీసుకోండి.

 ';


ఆ పదార్థాలన్ని కలిపి ఓ మిశ్రమంగా మార్చాలి.

';


ఆ తర్వాత వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని పేస్ట్ చేసి.. ఆ మిశ్రమాన్ని పళ్లకు అప్లై చేయాలి.

 ';


ప్రతిరోజు రాత్రి నిద్రపోయే ముందు పళ్లకు అప్లై చేసి కొద్దిసేపటికి కడిగేయాలి.

 ';


ఈ పేస్ట్ కనీసం ఎనిమిది రోజుల పాటు అప్లై చేస్తే పసుపు రంగు విరిగిపోతుంది.

 ';

గమనిక

పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదికల ద్వారా పొందుపరిచింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

 ';

VIEW ALL

Carrot Benefits: క్యారెట్ ఇలా తింటే మీ శరీరంలో జరిగే మహా అద్భుతమే..

Brown Rice Benefits: బ్రౌన్ రైస్‌తో బంపర్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్..

Plum fruit: స్మాల్ ఫ్రూట్-బిగ్ ఇంపాక్ట్.. మీ శరీరంలో ప్లమ్ పండు చేసే మ్యాజిక్ ఇదే..!

Black Salt: బ్లాక్ సాల్ట్‌తో ఈ సమస్యలన్నింటికీ చెక్ పెట్టేయండి..!
Read Next Story