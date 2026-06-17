Potatoes Disadvantages: బంగాళదుంపలు వీళ్లు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తినకూడదు.. ఎందుకంటే?

Published by: Aruna Maharaju | Jun 17, 2026

బంగాళదుంపల్లో కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి.

Published by: Aruna Maharaju | Jun 17, 2026

బంగాళదుంపలను తరచుగా తింటే అదనపు కేలరీలు చేరి బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.

Published by: Aruna Maharaju | Jun 17, 2026

కొందరిలో బంగాళదుంపలు కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ లేదా అజీర్ణానికి కారణం కావచ్చు.

Published by: Aruna Maharaju | Jun 17, 2026

ప్రీ-డయాబెటిస్ లేదా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నవారు బంగాళదుంపలను పరిమితంగా తీసుకోవడం మంచిది.

Published by: Aruna Maharaju | Jun 17, 2026

బంగాళదుంపలను చిప్స్, ఫ్రైస్ రూపంలో తరచూ తినడం గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు.

Published by: Aruna Maharaju | Jun 17, 2026

కొందరికి బంగాళదుంపల వల్ల అలెర్జీ ప్రతిచర్యలు రావచ్చు. అలాంటి వారు తినకపోవడమే మంచిది.

Published by: Aruna Maharaju | Jun 17, 2026

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