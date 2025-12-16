Energy Drop

మధ్యాహ్నం టిఫిన్ తింటే శరీరానికి సరైన శక్తి అందదు. త్వరగా అలసట వస్తుంది.

Vishnupriya
Dec 16,2025
';

Hunger Cycle

టిఫిన్ వల్ల పొట్ట నిండదు. కొద్దిసేపటిలోనే మళ్లీ ఆకలి వేస్తుంది.

 ';

Sugar Fluctuation

మధ్యాహ్నం కార్బ్స్ తక్కువగా తీసుకుంటే షుగర్ లెవెల్స్ మారుతూ ఉంటాయి. ఇది బలహీనతకు కారణమవుతుంది.

 ';

Digestion Issue

ఈ సమయంలో శరీరానికి పూర్తి భోజనం అవసరం. టిఫిన్ జీర్ణక్రియకు సరిపోదు.

 ';

Work Efficiency

అన్నం తినకపోతే పని చేసే శక్తి తగ్గుతుంది. ఏకాగ్రత లోపిస్తుంది.

 ';

Balanced Meal

మధ్యాహ్నం అన్నం, పప్పు, కూరగాయలు తినడం ఉత్తమం. ఇది శరీరానికి సరైన పోషణ ఇస్తుంది.

 ';

Healthy Timing

టిఫిన్ ఉదయం లేదా సాయంత్రం తినడం మంచిది. మధ్యాహ్నం మాత్రం పూర్తి భోజనం అవసరం.

 ';

VIEW ALL

Brain Health: ఈ ఎర్రపండు మెదడు ఆరోగ్యానికి మందు..!

Tasty Chapati: చపాతీలు పూరీలలా రుచిగా రావాలంటే ఈ రెండు పదార్థాలు తప్పనిసరి

Honey In Tea Coffee: గ్రీన్ టీ, బ్లాక్ కాఫీలో.. తేనె కలపడం మంచిదా కాదా

Telugu Actress Real Age: స్టార్ హీరోయిన్ల అసలైన వయసు ఎంతో తెలుసా?
Read Next Story