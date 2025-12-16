మధ్యాహ్నం టిఫిన్ తింటే శరీరానికి సరైన శక్తి అందదు. త్వరగా అలసట వస్తుంది.
టిఫిన్ వల్ల పొట్ట నిండదు. కొద్దిసేపటిలోనే మళ్లీ ఆకలి వేస్తుంది.
మధ్యాహ్నం కార్బ్స్ తక్కువగా తీసుకుంటే షుగర్ లెవెల్స్ మారుతూ ఉంటాయి. ఇది బలహీనతకు కారణమవుతుంది.
ఈ సమయంలో శరీరానికి పూర్తి భోజనం అవసరం. టిఫిన్ జీర్ణక్రియకు సరిపోదు.
అన్నం తినకపోతే పని చేసే శక్తి తగ్గుతుంది. ఏకాగ్రత లోపిస్తుంది.
మధ్యాహ్నం అన్నం, పప్పు, కూరగాయలు తినడం ఉత్తమం. ఇది శరీరానికి సరైన పోషణ ఇస్తుంది.
టిఫిన్ ఉదయం లేదా సాయంత్రం తినడం మంచిది. మధ్యాహ్నం మాత్రం పూర్తి భోజనం అవసరం.