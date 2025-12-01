అబ్బాయిలు పొడవుగా ఉంటే వారి పక్కన ఉన్న అమ్మాయిలు ఎంతో సేఫ్టీగా భావిస్తారట.
పొడవుగా ఉండడం వల్ల అబ్బాయిలంటే అమ్మాయిలు ఎక్కువ ఆకర్షితులవుతారట
పొడవైన అబ్బాయిల కౌగిలింత అమ్మాయిలకు ఎంతో ప్రత్యేకంగా ఉంటుందట
తమ కంటే ఎవరైనా ఎక్కువ హైట్గా ఉన్నప్పుడు పక్కన ఉండే మహిళల్లో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగిపోతుందట
ఇతరులతో పోలిస్తే పొడవైన వ్యక్తులు అమ్మాయిలకు ఎక్కువ ఆకర్షణగా కనిపిస్తారట
సినిమాల్లో పుస్తకాల్లో అబ్బాయిల అందాన్ని పొడవుతో కొలమానంగా చూస్తారట. అందుకే అమ్మాయిలకు ఎక్కువగా నచ్చుతుందట
ఇలా ఎన్నో వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల హైట్ ఎక్కువగా ఉండే మగాళ్లను అమ్మాయిలు ఎక్కువగా ఇష్టపడతారట.