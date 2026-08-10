మీరు కూడా లైట్స్‌ ఆన్‌ చేసి పడుకుంటున్నారా?

Published by: Renuka Godugu | Aug 10, 2026

సాధారణంగా చాలా మంది రాత్రిపూట లైట్ ఆఫ్ చేసి పడుకుంటారు.

Published by: Renuka Godugu | Aug 10, 2026

కానీ కొంతమందికి మాత్రం లైట్ ఆన్ చేసి ఉంటేనే నిద్ర వస్తుంది.

Published by: Renuka Godugu | Aug 10, 2026

అయితే రాత్రి సమయంలో లైట్ ఆన్ చేసి నిద్రపోవడం వల్ల జీవ గడియారం దెబ్బతింటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Published by: Renuka Godugu | Aug 10, 2026

నిద్రను ప్రేరేపించే మెలోటోనిన్ అనే హార్మోన్ ఉత్పత్తిని వెలుతురు తగ్గిస్తుందని వారు వివరిస్తున్నారు.

Published by: Renuka Godugu | Aug 10, 2026

దీనివల్ల నిద్ర నాణ్యత తగ్గడమే కాకుండా, హార్మోన్ల సమతుల్యత దెబ్బతినే అవకాశం కూడా ఉందని పేర్కొంటున్నారు.

Published by: Renuka Godugu | Aug 10, 2026

అందుకే బెడ్ రూమ్‌ను వీలైనంత చీకటిగా ఉంచుకుంటేనే నిద్ర బాగా పడుతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Published by: Renuka Godugu | Aug 10, 2026

(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)

Published by: Renuka Godugu | Aug 10, 2026

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