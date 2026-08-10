మీరు కూడా లైట్స్‌ ఆన్‌ చేసి పడుకుంటున్నారా?

సాధారణంగా చాలా మంది రాత్రిపూట లైట్ ఆఫ్ చేసి పడుకుంటారు.
కానీ కొంతమందికి మాత్రం లైట్ ఆన్ చేసి ఉంటేనే నిద్ర వస్తుంది.
అయితే రాత్రి సమయంలో లైట్ ఆన్ చేసి నిద్రపోవడం వల్ల జీవ గడియారం దెబ్బతింటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
నిద్రను ప్రేరేపించే మెలోటోనిన్ అనే హార్మోన్ ఉత్పత్తిని వెలుతురు తగ్గిస్తుందని వారు వివరిస్తున్నారు.
దీనివల్ల నిద్ర నాణ్యత తగ్గడమే కాకుండా, హార్మోన్ల సమతుల్యత దెబ్బతినే అవకాశం కూడా ఉందని పేర్కొంటున్నారు.
అందుకే బెడ్ రూమ్ను వీలైనంత చీకటిగా ఉంచుకుంటేనే నిద్ర బాగా పడుతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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