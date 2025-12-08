Winter Hair Care: జుట్టు అదే పనిగా చిట్లిపోతుందా..?..ఈ సీక్రెట్ రెమిడీలు మీ కోసం..

Inamdar Paresh
Dec 08,2025
';

winter effect:

ప్రస్తుతం చలిపులి బీభత్సంగా తన పంజా విసురుతుంది.

';

hair fall:

పలు చోట్ల సింగిల్ డిజిట్ కు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి.

 ';

Hair problems:

చాాలా మంది జుట్లు రాలిపొవడం, చిట్లిపొవడం వంటి సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటారు.

 ';

Hair care tips:

ఇలాంటి వారు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తే జుట్టురాలడం సమస్య నుంచి బైటపడవచ్చు.

 ';

winter season:

మందారం పూలను ఎండలో ఆరబెట్టి వీటితో పొడి చేయాలి.

 ';

hair loss:

ఈ పొడిని కొబ్బరి నూనెలో వేసి, రాత్రి పూట వెంట్రుకలకు పెట్టుకొవాలి.

 ';

Hair problems:

ఇలా డైలీ చేస్తుంటే రెండు వారాల్లో జుట్టురాలిపోయే సమస్యకు చెక్ పెట్టవచ్చు

 ';

Hair loss:

జుట్టుపై దుమ్ము, ధూళిపడకుండా బైటకు వెళ్లినప్పుడు స్కార్ఫ్ ను ధరించాలి.

 ';

