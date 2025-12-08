ప్రస్తుతం చలిపులి బీభత్సంగా తన పంజా విసురుతుంది.
పలు చోట్ల సింగిల్ డిజిట్ కు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి.
చాాలా మంది జుట్లు రాలిపొవడం, చిట్లిపొవడం వంటి సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటారు.
ఇలాంటి వారు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తే జుట్టురాలడం సమస్య నుంచి బైటపడవచ్చు.
మందారం పూలను ఎండలో ఆరబెట్టి వీటితో పొడి చేయాలి.
ఈ పొడిని కొబ్బరి నూనెలో వేసి, రాత్రి పూట వెంట్రుకలకు పెట్టుకొవాలి.
ఇలా డైలీ చేస్తుంటే రెండు వారాల్లో జుట్టురాలిపోయే సమస్యకు చెక్ పెట్టవచ్చు
జుట్టుపై దుమ్ము, ధూళిపడకుండా బైటకు వెళ్లినప్పుడు స్కార్ఫ్ ను ధరించాలి.