Tea Side Effects: చలి చంపేస్తుందని అదే పనిగా చాయ్ లు తాగుతున్నారా..?.. ఈ డెంజర్‌లో పడ్డట్లే..

Inamdar Paresh
Nov 27,2025
Toomuch drinking tea:

కొన్నిరోజులుగా ఒక్కసారిగా విపరీతంగా చలిపెరిగిపోయింది.

Tea side effect:

దీంతో చాలా మంది స్వెట్టర్లు, దుప్పట్లను కప్పుకుని ప్రత్యేకంగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.

Chai drinking:

చలినుంచి తప్పించుకునేందుకు వేడి వేడి పదార్థాల్ని తింటున్నారు.

winter season:

కొంత మంది తరచుగా చలిపెడుతుందని చాయ్ లను తాగుతు ఉంటారు.

Stomach pain:

అదే పనిగా చాయ్ లను తాగితే కడుపులో ఆకలివేసే ఎంజైమ్ లను చంపేస్తుంది.

stomachpain:

వేడి వేడి చాయ్ కడుపులో వెళ్లి ఛాతి దగ్గర ఎసిడిటీ సమస్య, మంటకు కారణం అవుతుంది.

Stress:

అదే పనిగా చాయ్ లు తాగితే ఆందోళన, ఒత్తిడి కూడా పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతారు.

Digestion:

ముఖ్యంగా జీర్ణవ్యవస్థను చాయ్ లోని కొన్ని గుణాలు పూర్తిగా మందగిస్తాయంటారు.

