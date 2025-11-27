కొన్నిరోజులుగా ఒక్కసారిగా విపరీతంగా చలిపెరిగిపోయింది.
దీంతో చాలా మంది స్వెట్టర్లు, దుప్పట్లను కప్పుకుని ప్రత్యేకంగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.
చలినుంచి తప్పించుకునేందుకు వేడి వేడి పదార్థాల్ని తింటున్నారు.
కొంత మంది తరచుగా చలిపెడుతుందని చాయ్ లను తాగుతు ఉంటారు.
అదే పనిగా చాయ్ లను తాగితే కడుపులో ఆకలివేసే ఎంజైమ్ లను చంపేస్తుంది.
వేడి వేడి చాయ్ కడుపులో వెళ్లి ఛాతి దగ్గర ఎసిడిటీ సమస్య, మంటకు కారణం అవుతుంది.
అదే పనిగా చాయ్ లు తాగితే ఆందోళన, ఒత్తిడి కూడా పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతారు.
ముఖ్యంగా జీర్ణవ్యవస్థను చాయ్ లోని కొన్ని గుణాలు పూర్తిగా మందగిస్తాయంటారు.