Moisture Care

చలికాలంలో చర్మం త్వరగా పొడిబారుతుంది. అందుకే మాయిశ్చరైజర్ తప్పనిసరిగా వాడాలి.

Vishnupriya
Dec 14,2025
Warm Water Wash

చాలా వేడి నీటితో ముఖం కడగకూడదు. అలా చేస్తే చర్మం మరింత పగిలిపోతుంది.

Oil Massage

రాత్రి నిద్రకు ముందు కొద్దిగా నూనె రాస్తే చర్మం మృదువుగా ఉంటుంది. ఉదయానికి డ్రైనెస్ తగ్గుతుంది.

Hydration Rule

నీళ్లు తక్కువ తాగితే చర్మం పగులుతుంది. రోజంతా సరిపడా నీరు తాగాలి.

Cold Protection

చలిగాలి తాకకుండా స్కార్ఫ్ లేదా మాస్క్ వాడాలి. ఇది చర్మాన్ని రక్షిస్తుంది.

Healthy Diet

విటమిన్ ఉన్న ఆహారం తింటే చర్మం లోపల నుంచి బలపడుతుంది. పండ్లు, కూరగాయలు అవసరం.

Daily Routine

ఈ అలవాట్లు పాటిస్తే ముఖం పగిలిపోదు. చలికాలంలో కూడా చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.

