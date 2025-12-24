Back Pain

తప్పుగా కూర్చోవడం వల్ల వెన్నెముకపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. దీని వల్ల నడుం నొప్పి ఎక్కువవుతుంది.

Vishnupriya
Dec 24,2025
Neck Strain

తల ముందుకు వంచి కూర్చుంటే మెడ కండరాలు బలహీనమవుతాయి. దీర్ఘకాలంలో మెడ నొప్పి వస్తుంది.

Digestive Trouble

కూర్చున్న భంగిమ తప్పైతే జీర్ణక్రియ మందగిస్తుంది. కడుపు ఉబ్బరం సమస్య పెరుగుతుంది.

Breathing Issue

ఒత్తుగా కూర్చోకపోతే ఊపిరితిత్తులకు సరైన స్థలం ఉండదు. శ్వాస సమస్యలు వస్తాయి.

Blood Circulation

తప్పు భంగిమ రక్తప్రసరణను తగ్గిస్తుంది. చేతులు కాళ్లు నిస్సత్తువగా అనిపిస్తాయి.

Spine Damage

రోజూ ఇదే అలవాటు కొనసాగితే వెన్నెముక ఆకారం మారుతుంది. దీని ప్రభావం శాశ్వతంగా ఉంటుంది.

Correct Sitting

నేరుగా కూర్చోవడం అలవాటు చేసుకుంటే శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. నొప్పులు దూరమవుతాయి.

