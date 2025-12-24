తప్పుగా కూర్చోవడం వల్ల వెన్నెముకపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. దీని వల్ల నడుం నొప్పి ఎక్కువవుతుంది.
తల ముందుకు వంచి కూర్చుంటే మెడ కండరాలు బలహీనమవుతాయి. దీర్ఘకాలంలో మెడ నొప్పి వస్తుంది.
కూర్చున్న భంగిమ తప్పైతే జీర్ణక్రియ మందగిస్తుంది. కడుపు ఉబ్బరం సమస్య పెరుగుతుంది.
ఒత్తుగా కూర్చోకపోతే ఊపిరితిత్తులకు సరైన స్థలం ఉండదు. శ్వాస సమస్యలు వస్తాయి.
తప్పు భంగిమ రక్తప్రసరణను తగ్గిస్తుంది. చేతులు కాళ్లు నిస్సత్తువగా అనిపిస్తాయి.
రోజూ ఇదే అలవాటు కొనసాగితే వెన్నెముక ఆకారం మారుతుంది. దీని ప్రభావం శాశ్వతంగా ఉంటుంది.
నేరుగా కూర్చోవడం అలవాటు చేసుకుంటే శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. నొప్పులు దూరమవుతాయి.