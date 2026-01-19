1. విరాట్ కోహ్లి ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో 274 మిలియన్ల ఫాలోవర్స్ తో మన దేశంలోనే అత్యధిక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలోవర్లను కలిగి ఉన్న వ్యక్తిగా నిలిచారు.
2. ప్రస్తుత భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి ఇన్స్టాగ్రామ్లో 99.6 మిలియన్స్ ఫాలోవర్స్ తో టాప్ 2లో ఉంది.
3. బాలీవుడ్ టాప్ యాక్ట్రెస్ లో ఒకరైన శ్రద్ధా కపూర్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో 94.9 మిలియన్స్ తో టాప్ 3లో ఉంది.
4. ప్రియాంక చోప్రాకు ఇన్ స్టాగ్రామలో 94 మిలియన్ల మంది ఫాలోవర్స్ తో టాప్ 4లో ఉంది.
5. బాలీవుడ్ ప్రముఖ నటి అలియా భట్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో 86.8 మిలియన్ల మంది ఫాలోవర్స్ టాప్ 5లో కొనసాగుతుంది.
6. కల్కి నటి దీపికా పదుకొనే ఇన్స్టాగ్రామ్లో 80.5 మిలియన్ల ఫాలోవర్స్ లో టాప్ 6లో కొనసాగుతుంది.
7. కత్రినా కైఫ్ కు బాలీవుడ్ లో ఆమెకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో 80.3 మిలియన్ల మంది ఫాలోవర్స్ తో టాప్ 7లో ఉన్నారు.
8. నేహా కక్కర్ ఫేమస్ ప్లే బ్యాక్ సింగ్ అయిన ఈమెకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో 78.7 నుంచి 78.1 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ కు తగ్గాయి. టాప్ 8లో ఉంది.
9. ప్రముఖ నటి మోడల్ అయిన ఊర్వశి రౌటేలా ఇన్స్టాగ్రామ్లో 73.1 మిలియన్ల మంది నుంచి 69.5 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ తో టాప్ 9లో ఉంది.
10. అందాల భామ జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో 70.2 మిలియన్స్ మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు.