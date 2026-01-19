నరేంద్ర మోడీ, విరాట్ కోహ్లీ సహా ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లో ఫాలోవర్స్ ఉన్న టాప్ భారతీయులు వీళ్లు..

TA Kiran Kumar
Jan 19,2026
';

1. విరాట్ కోహ్లి

1. విరాట్ కోహ్లి ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో 274 మిలియన్ల ఫాలోవర్స్ తో మన దేశంలోనే అత్యధిక ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫాలోవర్లను కలిగి ఉన్న వ్యక్తిగా నిలిచారు.

 ';

2.నరేంద్ర మోడీ

2. ప్రస్తుత భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో 99.6 మిలియన్స్ ఫాలోవర్స్ తో టాప్ 2లో ఉంది.

';

శ్రద్ధా కపూర్

3. బాలీవుడ్ టాప్ యాక్ట్రెస్ లో ఒకరైన శ్రద్ధా కపూర్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో 94.9 మిలియన్స్ తో టాప్ 3లో ఉంది.

';

4. ప్రియాంక చోప్రా

4. ప్రియాంక చోప్రాకు ఇన్ స్టాగ్రామలో 94 మిలియన్ల మంది ఫాలోవర్స్ తో టాప్ 4లో ఉంది.

';

5.ఆలియా భట్

5. బాలీవుడ్ ప్రముఖ నటి అలియా భట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో 86.8 మిలియన్ల మంది ఫాలోవర్స్ టాప్ 5లో కొనసాగుతుంది.

';

6. దీపికా పదుకొనే

6. కల్కి నటి దీపికా పదుకొనే ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో 80.5 మిలియన్ల ఫాలోవర్స్ లో టాప్ 6లో కొనసాగుతుంది.

';

7. కత్రినా కైఫ్

7. కత్రినా కైఫ్ కు బాలీవుడ్ లో ఆమెకు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో 80.3 మిలియన్ల మంది ఫాలోవర్స్ తో టాప్ 7లో ఉన్నారు.

';

8. నేహా కక్కర్

8. నేహా కక్కర్ ఫేమస్ ప్లే బ్యాక్ సింగ్ అయిన ఈమెకు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో 78.7 నుంచి 78.1 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ కు తగ్గాయి. టాప్ 8లో ఉంది.

';

9. ఊర్వశి రౌటేలా

9. ప్రముఖ నటి మోడల్ అయిన ఊర్వశి రౌటేలా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో 73.1 మిలియన్ల మంది నుంచి 69.5 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ తో టాప్ 9లో ఉంది.

';

10. జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్

10. అందాల భామ జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో 70.2 మిలియన్స్ మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు.

 ';

VIEW ALL

Countries who changed their names: వరల్డ్ లో పేరు మార్చుకున్న 10కి పైగా దేశాలు..

Weight Loss Tip: బండ రాయిలాంటి పొట్ట కూడా ఉదయాన్నే ఈ ఒక్క పని చేస్తే.. సన్నజాజితీగల మారడం సులభం..

Hair Care Tip: పైన లావుగా కింద సన్నగా మీ జడ అయిపోతువుంటే.. ఈ చిట్కా పాటించండి..

Weight Loss Tiffin : 30 రోజులు ఈ రుచికరమైన టిఫిన్ ట్రై చేసి చూడండి..
Read Next Story