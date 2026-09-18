Banana facts: రోజు ఒక్క బనానా తింటే.. వారంలో ఈ సమస్యలు మటాష్..!
బనానాలో ఆరోగ్యంకు మేలు చేసే అనేక గుణాలు ఉంటాయి.
అరటి పండు తింటే శరీరంలోని అనేక రుగ్మతలు దూరమౌతాయి.
బనానా తినే వారిలో జుట్టు రాలడం, ముఖంపై ముడతల సమస్యలుండవు.
బనానా పరగడుపున తినాలని నిపుణులు చెబుతుంటారు.
పీరియడ్స్ సమయంలో బ్లీడింగ్ ను బనానాలోని గుణాలు దూరం చేస్తాయి.
తెలుపు రంగు వెంట్రుకల సమస్యలు బనానా వల్ల రావు.
నిద్రపట్టక పొవడం, ఒత్తిడి మొదలైనవి బనానా వల్ల దూరమౌతాయి.
జుట్టు రాలడం తగ్గడంతో పాటు, పెరుగుదలకు కారణం అవుతుంది.
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