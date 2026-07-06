Snake Facts: పాము కాటు వేసిందా..?..ఈ పనులు చేస్తే విష ప్రభావంనుంచి భైటపడొచ్చు..!

Published by: Inamdar Paresh | Jul 06, 2026

పాములు ఎక్కువగా చెట్లలో, పొలాల్లో కన్పిస్తుంటాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 06, 2026

ఎలుకలు, కప్పలు ఉన్న చోట కూాడా పాములు ఆవాసం చేస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 06, 2026

ఎప్పుడైన పాములు కాటు వేస్తే కొన్ని పనులు చేస్తే విష ప్రభావం నుంచి బైటపడొచ్చు.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 06, 2026

పాము కాటు వేయగానే కాటుకు పైన కట్టుకట్టాలి. ఎక్కువగా టెన్షన్ పడకూడదు.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 06, 2026

కాటు వేసిన పామును గుర్తించి వైద్యుల దగ్గరకు వెళ్లాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 06, 2026

నిటారుగా పడుకుని ఉంటే పాము విషం తొందరగా ప్రభావంచూపించదు.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 06, 2026

వైద్యుల దగ్గరకు వెళ్లి కాటు వేసిన పాము ఆనవాళ్లు చెప్పి యాంటి వెనమ్ తీసుకొవాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 06, 2026

ఈ విధంగా చేస్తే పాము విషం శరీరంలో వేగంగా వ్యాపించకుండా ప్రాణాల్ని కాపాడుకొవచ్చు.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 06, 2026

VIEW ALL
Read Next Story