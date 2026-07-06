Snake Facts: పాము కాటు వేసిందా..?..ఈ పనులు చేస్తే విష ప్రభావంనుంచి భైటపడొచ్చు..!
పాములు ఎక్కువగా చెట్లలో, పొలాల్లో కన్పిస్తుంటాయి.
ఎలుకలు, కప్పలు ఉన్న చోట కూాడా పాములు ఆవాసం చేస్తాయి.
ఎప్పుడైన పాములు కాటు వేస్తే కొన్ని పనులు చేస్తే విష ప్రభావం నుంచి బైటపడొచ్చు.
పాము కాటు వేయగానే కాటుకు పైన కట్టుకట్టాలి. ఎక్కువగా టెన్షన్ పడకూడదు.
కాటు వేసిన పామును గుర్తించి వైద్యుల దగ్గరకు వెళ్లాలి.
నిటారుగా పడుకుని ఉంటే పాము విషం తొందరగా ప్రభావంచూపించదు.
వైద్యుల దగ్గరకు వెళ్లి కాటు వేసిన పాము ఆనవాళ్లు చెప్పి యాంటి వెనమ్ తీసుకొవాలి.
ఈ విధంగా చేస్తే పాము విషం శరీరంలో వేగంగా వ్యాపించకుండా ప్రాణాల్ని కాపాడుకొవచ్చు.
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