పాములు చాలా అరుదుగా మానవ ఆవాసాల్లోకి వస్తాయి.
కొంత మంది అనుకొకుండా పాముల్ని లేదా పాము పిల్లల్ని చంపుతారు.
ఇది కనుక ఇతర పాములు చూస్తే చంపిన వారి మీద పాము పగతో ఉంటుందంటారు.
అది ఎలాగైన వారిని కాటు వేసేందుకు అన్ని విధాలుగా రెడీ అవుతుందంటారు.
పాము పగ నుంచి తప్పించుకుని ఎక్కడకు వెళ్లిన కూడా అది వదలదంట.
అది కోపంగా ఉన్న వారి వంశంలో ఒక్కరినైన తప్పకుండా కాటువేస్తుందంటారు.
ముఖ్యంగా పాము పగ అనేది ఏడు ఏళ్ల వరకు ఉంటుందని కొంత మంది పండితులు చెబుతారు.
ఆసమయంలో కనుక పాముకు ఆపద కల్గించిన వారిని వెతికి మరీ చంపుతుందంట.