Snake Revenge: పాముపగ ఎన్ని ఏళ్లు ఉంటుంది..?.. ఈ రహస్యమైన విషయాలు మీకు తెలుసా..?

Inamdar Paresh
Nov 12,2025
';

snakes bite facts:

పాములు చాలా అరుదుగా మానవ ఆవాసాల్లోకి వస్తాయి.

 ';

snake facts:

కొంత మంది అనుకొకుండా పాముల్ని లేదా పాము పిల్లల్ని చంపుతారు.

 ';

snake revenge:

ఇది కనుక ఇతర పాములు చూస్తే చంపిన వారి మీద పాము పగతో ఉంటుందంటారు.

 ';

snake facts:

అది ఎలాగైన వారిని కాటు వేసేందుకు అన్ని విధాలుగా రెడీ అవుతుందంటారు.

 ';

king cobra:

పాము పగ నుంచి తప్పించుకుని ఎక్కడకు వెళ్లిన కూడా అది వదలదంట.

 ';

snake bite:

అది కోపంగా ఉన్న వారి వంశంలో ఒక్కరినైన తప్పకుండా కాటువేస్తుందంటారు.

 ';

cobra snake:

ముఖ్యంగా పాము పగ అనేది ఏడు ఏళ్ల వరకు ఉంటుందని కొంత మంది పండితులు చెబుతారు.

 ';

Snake bite:

ఆసమయంలో కనుక పాముకు ఆపద కల్గించిన వారిని వెతికి మరీ చంపుతుందంట.

 ';

VIEW ALL

Betel Leaves: తమలపాకు ఇలా తింటే దివ్యౌషధం..!

Amla: చలివేళ ఉసిరి తింటే కళ్లు చెదిరే లాభాలు..

Bone Problems: ఈ లడ్డు తింటే 80 ఏళ్ల వరకు ఎముకల సమస్యలు రావు!

Basmati Rice: మధుమేహం ఉన్నవారు బాస్మతి రైస్ తింటే ఏం జరుగుతుంది?

Read Next Story