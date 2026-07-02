Snake bite: సడెన్ గా పాము ఎదురైందా..?.. కాటు వేసే ముందు అది ఇచ్చే సంకేతం ఏంటో తెలుసా..?..
పాములు నార్మల్ గా దట్టమైన చెట్లు, పొదలు ఉన్న చోట సంచారం చేస్తాయి.
కోబ్రాలు ఎలుకలు, కప్పలు ఉన్న చోట ఎక్కువగా కన్పిస్తుంటాయి.
కొన్నిసార్లు సడెన్ గా పాములు మనకు ఎదురు పడుతుంటాయి.
పాములు మొదట ఎదురుపడగానే కొన్ని సంకేతాలతో అవి మనకు వార్నింగ్ ఇస్తాయి.
నాలుకను పదే పదే బైటకు తీయడం, బుసలు కొట్టడం వంటివి చేస్తుంది.
అంతే కాకుండా నెల మీద పగడతో కోపంగా కొడుతుంది.
ఈ సంకేతాలతో అలర్ట్ అయితే పాము కాటు నుంచి ఈజీగా బైటపడవచ్చు.
పాములతో ఫోటోలు, వాటిని తాకడం ప్రాణాలకు చాలా రిస్క్ అని చెప్పవచ్చు.
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