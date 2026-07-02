Snake bite: సడెన్ గా పాము ఎదురైందా..?.. కాటు వేసే ముందు అది ఇచ్చే సంకేతం ఏంటో తెలుసా..?..

Published by: Inamdar Paresh | Jul 02, 2026

పాములు నార్మల్ గా దట్టమైన చెట్లు, పొదలు ఉన్న చోట సంచారం చేస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 02, 2026

కోబ్రాలు ఎలుకలు, కప్పలు ఉన్న చోట ఎక్కువగా కన్పిస్తుంటాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 02, 2026

కొన్నిసార్లు సడెన్ గా పాములు మనకు ఎదురు పడుతుంటాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 02, 2026

పాములు మొదట ఎదురుపడగానే కొన్ని సంకేతాలతో అవి మనకు వార్నింగ్ ఇస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 02, 2026

నాలుకను పదే పదే బైటకు తీయడం, బుసలు కొట్టడం వంటివి చేస్తుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 02, 2026

అంతే కాకుండా నెల మీద పగడతో కోపంగా కొడుతుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 02, 2026

ఈ సంకేతాలతో అలర్ట్ అయితే పాము కాటు నుంచి ఈజీగా బైటపడవచ్చు.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 02, 2026

పాములతో ఫోటోలు, వాటిని తాకడం ప్రాణాలకు చాలా రిస్క్ అని చెప్పవచ్చు.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 02, 2026

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