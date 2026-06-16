Snakes Mating: వర్షాకాలంలో పాములు జతకట్టడం వెనుక ఈ రహస్యాలు మీకు తెలుసా..?

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

పాములు ఇతర కాలాల్లో కంటే వర్షాకాలంలో చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటాయంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

ముఖ్యంగా ఆడ పాములు ఈ సమయంలో వాటి శరీరం నుంచి రసాయనాల్ని విడుదల చేస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

వీటిని ఒక కిలోమీటర్ దూరంలో ఉండే మగపాములు గ్రహిస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

అవి ఆడపాముతో సంభోగం కోసం పాక్కుంటూ స్పీడ్ గా వస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

ఈ క్రమంలో పాముల మధ్య భీకర పొరాటం తర్వాత గెల్చిన కోబ్రాతో ఆడ పాము జత కడుతుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

సంభోగం తర్వాత ఆడ పాములు చెట్లు, దట్టమైన ఆకుల కింద నక్కి ఉంటాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో, వెలుతురు ఉండని ప్రదేశాల్లో పాములు గుడ్లు పెడుతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

ఈ క్రమంలో వర్షాకాలంలో పాములు ఎక్కవగా సయ్యాటలు ఆడిన ఘటనలు వార్తలలో ఉంటాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

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