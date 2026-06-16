Snakes Mating: వర్షాకాలంలో పాములు జతకట్టడం వెనుక ఈ రహస్యాలు మీకు తెలుసా..?
పాములు ఇతర కాలాల్లో కంటే వర్షాకాలంలో చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటాయంటారు.
ముఖ్యంగా ఆడ పాములు ఈ సమయంలో వాటి శరీరం నుంచి రసాయనాల్ని విడుదల చేస్తాయి.
వీటిని ఒక కిలోమీటర్ దూరంలో ఉండే మగపాములు గ్రహిస్తాయి.
అవి ఆడపాముతో సంభోగం కోసం పాక్కుంటూ స్పీడ్ గా వస్తాయి.
ఈ క్రమంలో పాముల మధ్య భీకర పొరాటం తర్వాత గెల్చిన కోబ్రాతో ఆడ పాము జత కడుతుంది.
సంభోగం తర్వాత ఆడ పాములు చెట్లు, దట్టమైన ఆకుల కింద నక్కి ఉంటాయి.
చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో, వెలుతురు ఉండని ప్రదేశాల్లో పాములు గుడ్లు పెడుతాయి.
ఈ క్రమంలో వర్షాకాలంలో పాములు ఎక్కవగా సయ్యాటలు ఆడిన ఘటనలు వార్తలలో ఉంటాయి.
VIEW ALL
Read Next Story