Egg benefits: గుడ్డు ఫెస్ ప్యాక్, హెయిర్ కేర్ సీక్రెట్ టిప్స్.. మీ కోసం..!

Published by: Inamdar Paresh | Sep 05, 2026

గుడ్డు అనేక రకాలుగా మనకు ఉపయోగ పడుతుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 05, 2026

ముఖంగా గుడ్డులోని తెల్లసోనను ముఖంకు రాత్రి పూట అప్లై చేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 05, 2026

ఒక అరగంట ఉంచిన తర్వాత నీట్ గా వాష్ చేసుకొవాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 05, 2026

ఇలా ఒక వారం పాటు చేస్తే ముఖంపై మచ్చలు, మొటిమలు నయమౌతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 05, 2026

అంతే కాకుండా గుడ్డును పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు జుట్టుకు పెడితే చుండ్రు పూర్తిగా పోతుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 05, 2026

గుడ్డులోకి గుణాలు శరీరం ఎదుగుదలకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 05, 2026

అందుకు రోజు గుడ్డును ఏదో రకంగా తినాలని నిపుణులు చెబుతుంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 05, 2026

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