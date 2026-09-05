Egg benefits: గుడ్డు ఫెస్ ప్యాక్, హెయిర్ కేర్ సీక్రెట్ టిప్స్.. మీ కోసం..!
గుడ్డు అనేక రకాలుగా మనకు ఉపయోగ పడుతుంది.
ముఖంగా గుడ్డులోని తెల్లసోనను ముఖంకు రాత్రి పూట అప్లై చేయాలి.
ఒక అరగంట ఉంచిన తర్వాత నీట్ గా వాష్ చేసుకొవాలి.
ఇలా ఒక వారం పాటు చేస్తే ముఖంపై మచ్చలు, మొటిమలు నయమౌతాయి.
అంతే కాకుండా గుడ్డును పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు జుట్టుకు పెడితే చుండ్రు పూర్తిగా పోతుంది.
గుడ్డులోకి గుణాలు శరీరం ఎదుగుదలకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
అందుకు రోజు గుడ్డును ఏదో రకంగా తినాలని నిపుణులు చెబుతుంటారు.
VIEW ALL
Read Next Story