అనకొండలు అమెజాన్ అడవుల్లో, సౌత్ అమెరికాల్లో ఎక్కువగా నివాసం ఉంటాయి.
ఇవి ఉండటానికి అక్కడి వాతావరణం చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి.
అనకొండలు సంభోగం చాలా వెరైటీగా, ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటాయి.
ఆడ అనకొండ 20 నుంచి 30 అడుగుల పొడవు, మగ 10 నుంచి 20 అడుగుల వరకుంటాయి.
ఆడ అనకొండలు 80 నుంచి 100 పౌండ్ల వరకు, మగ అనకొండలు 90 కేజీల వరకుంటాయి.
సంభొగంతర్వాత మగ అనకొండలను ఆడ అనకొండలు గుటుక్కున మింగేస్తాయి.
అవి గర్భం దాల్చాక కొన్ని నెలల పాటు వేటాడని కారణంగా ముందే మగ అనకొండల్ని తినేస్తాయి.
అందుకే మగ అనకొండలు సంభోగం తర్వాత ఆడ అనకొండకు దొరక్కుండా పారిపోతాయంట.