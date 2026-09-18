Ganesh Puja: పెళ్లిలో ఆటంకాలా..?.. గణపతి పూజలో ఈ ఒక్కటి చేస్తే మంచి కన్యతో శీఘ్రంగా కళ్యాణ యోగం..!
గణపయ్యను పూజిస్తే ఏ విఘ్నాలు అయిన వెంటనే దూరమౌతుందని పండితులు చెప్తారు.
ముఖ్యంగా చాలా మంది పెళ్లిళ్లు కుదరక, జీవితంలో ఎదుగుదలలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
ఇలాంటి వారు గణపయ్య నవరాత్రుల్లో సిద్ది, బుద్ది సమేత గణేషుడి ఆలయంను దర్శించుకొవాలి.
గణపయ్య, సిద్ది, బుద్దిల వివాహంను పండితులతో చేయించాలి.
పసుపు కొమ్ముల మాలలను ఆ గనపయ్యకు సమర్పించుకొవలి.
కొబ్బరికాయను కొట్టి దానిలో బెల్లం ఉంచి నివేదన చేయాలి.
మోదకాలు, కుడుములు, మొదలైనవి నివేదన చేయాలి.
ఈ విధంగా భక్తితో పూజించుకుంటే పెళ్లిలో ఆటంకాలుపోయి, ఆర్థిక సమస్యల నుంచి గట్టేక్కుతారు.
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