Ganesh Puja: పెళ్లిలో ఆటంకాలా..?.. గణపతి పూజలో ఈ ఒక్కటి చేస్తే మంచి కన్యతో శీఘ్రంగా కళ్యాణ యోగం..!

Published by: Inamdar Paresh | Sep 18, 2026

గణపయ్యను పూజిస్తే ఏ విఘ్నాలు అయిన వెంటనే దూరమౌతుందని పండితులు చెప్తారు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 18, 2026

ముఖ్యంగా చాలా మంది పెళ్లిళ్లు కుదరక, జీవితంలో ఎదుగుదలలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 18, 2026

ఇలాంటి వారు గణపయ్య నవరాత్రుల్లో సిద్ది, బుద్ది సమేత గణేషుడి ఆలయంను దర్శించుకొవాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 18, 2026

గణపయ్య, సిద్ది, బుద్దిల వివాహంను పండితులతో చేయించాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 18, 2026

పసుపు కొమ్ముల మాలలను ఆ గనపయ్యకు సమర్పించుకొవలి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 18, 2026

కొబ్బరికాయను కొట్టి దానిలో బెల్లం ఉంచి నివేదన చేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 18, 2026

మోదకాలు, కుడుములు, మొదలైనవి నివేదన చేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 18, 2026

ఈ విధంగా భక్తితో పూజించుకుంటే పెళ్లిలో ఆటంకాలుపోయి, ఆర్థిక సమస్యల నుంచి గట్టేక్కుతారు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 18, 2026

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