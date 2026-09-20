Giant Python Attack: ఈ సింపుల్ టిప్స్ పాటిస్తే కొండ చిలువ దాడుల నుంచి ఈజీగా బైటపడొచ్చు..!
కొండ చిలువలు అడవుల్లో, కొండల మధ్య ఎక్కువగా సంచరిస్తాయి.
ఇటీవల మానవ నివాసాలలో కూడా కొండ చిలువలు వస్తున్నాయి.
ఇవి ముఖ్యంగా జంతువులు లేదా మనుషులపై దాడి చేసి ఊపిరాడకుండా చేస్తాయి.
జీవిని కదలకుండా చేసి కొండ చిలువలు అమాంతం మింగేస్తాయి.
కొండ చిలువ దాడి చేస్తే టెన్షన్ పడకుండా దాని మూతి భాగంను పట్టుకొవాలి.
గాలిని నెమ్మదిగా తీసుకుంటూ దాని తోకను, తలభాగంను దూరం చేయాలి.
దాని కదలికలకు అపోసిషన్ గా మనం కదలితే దాని దాడి నుంచితప్పించుకొవచ్చు.
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