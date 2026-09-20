Giant Python Attack: ఈ సింపుల్ టిప్స్ పాటిస్తే కొండ చిలువ దాడుల నుంచి ఈజీగా బైటపడొచ్చు..!

Published by: Inamdar Paresh | Sep 20, 2026

కొండ చిలువలు అడవుల్లో, కొండల మధ్య ఎక్కువగా సంచరిస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 20, 2026

ఇటీవల మానవ నివాసాలలో కూడా కొండ చిలువలు వస్తున్నాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 20, 2026

ఇవి ముఖ్యంగా జంతువులు లేదా మనుషులపై దాడి చేసి ఊపిరాడకుండా చేస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 20, 2026

జీవిని కదలకుండా చేసి కొండ చిలువలు అమాంతం మింగేస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 20, 2026

కొండ చిలువ దాడి చేస్తే టెన్షన్ పడకుండా దాని మూతి భాగంను పట్టుకొవాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 20, 2026

గాలిని నెమ్మదిగా తీసుకుంటూ దాని తోకను, తలభాగంను దూరం చేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 20, 2026

దాని కదలికలకు అపోసిషన్ గా మనం కదలితే దాని దాడి నుంచితప్పించుకొవచ్చు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 20, 2026

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