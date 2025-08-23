వాానాకాలంలో పాములు ఎక్కువగా పుట్టల్లో, అడవుల్లో నుంచి మానవ ఆవాసాల్లోకి వస్తాయి.
పాములు ఎక్కువగా ఎలుకలు, కప్పలు ఉండే చోట నివాసం చేస్తాయి.
సడెన్ గా పాము మనకు ఎందురుగా వస్తే దాని కళ్లలోకి అస్సలు చూడొిద్దు.
పాముల్ని తొక్కడం, దానిమీద ఏదైన వస్తువుల్ని విసరడం చేయోద్దు.
పామును కళ్లలో చూడకుండా మెల్లగా ఇతర వైపున చూస్తు వెళ్లిపోవాలి.
అసలు పాము మన ఎదురుగా ఉండని మర్చిపోవాలి. ఇలా చేేస్తే పాముల కాటు నుంచి బైటపడొచ్చు.
పాముల్ని చూడగానే మెల్లగా అక్కడి నుంచి దూరంగా వెళ్లిపోవాలి.
పాములకు దాని కళ్లలో కళ్లు పెట్టి చూసి అరిస్తే.. అది భయపడిపోయి కాటు వేస్తుంది.