Snake bite facts: సడెన్‌గా పాము మీ ముందుకు వచ్చిందా..?. ఈ చిన్నిటెక్నిక్ తో కోబ్రా కాటు నుంచి బైటపడొచ్చు..!

Inamdar Paresh
Aug 23,2025
snake facts:

వాానాకాలంలో పాములు ఎక్కువగా పుట్టల్లో, అడవుల్లో నుంచి మానవ ఆవాసాల్లోకి వస్తాయి.

rats:

పాములు ఎక్కువగా ఎలుకలు, కప్పలు ఉండే చోట నివాసం చేస్తాయి.

Cobra snake:

సడెన్ గా పాము మనకు ఎందురుగా వస్తే దాని కళ్లలోకి అస్సలు చూడొిద్దు.

snake facts:

పాముల్ని తొక్కడం, దానిమీద ఏదైన వస్తువుల్ని విసరడం చేయోద్దు.

snake eyes:

పామును కళ్లలో చూడకుండా మెల్లగా ఇతర వైపున చూస్తు వెళ్లిపోవాలి.

Snake skin:

అసలు పాము మన ఎదురుగా ఉండని మర్చిపోవాలి. ఇలా చేేస్తే పాముల కాటు నుంచి బైటపడొచ్చు.

cobra snake:

పాముల్ని చూడగానే మెల్లగా అక్కడి నుంచి దూరంగా వెళ్లిపోవాలి.

snakes bite:

పాములకు దాని కళ్లలో కళ్లు పెట్టి చూసి అరిస్తే.. అది భయపడిపోయి కాటు వేస్తుంది.

