Neem Leave facts: వేప ఆకులను ఇలా ఉపయోగిస్తే.. నెలరోజుల్లో మీ పొట్టలోని ఈ సమస్యలు మటాష్..!
వేప ఆకులను నీళ్లలో వేసి అవి మరుసటి రోజు తాగితే జుట్టు రాలడం ఉండదు.
వేప చెట్టులోకి ప్రతి ఒక్క భాగం మనకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
నడుము చుట్టు పేరుకుపోయిన కొవ్వును కరిగించి వేస్తుంది.
వేప ఆకుల నీళ్లను తాగితే నెలలోనే శరీరంలో విపరీమైన మార్పులు వస్తాయి.
అందుకే కనీసం నాలుగు వేపు ఆకులు డైలీ తినాలని లేదా వేప నీళ్లను తాగాలని నిపుణులు చెబుతుంటారు.
వేప ఆకులు శరీరంలోని చెడు మలినాలను బైటకు వెళ్లేలా చేస్తాయి.
పీరియడ్ సమయంలో కలిగేబ్లీడింగ్ ను కంట్రోల్ లో ఉంచుతుంది.
దీని వల్ల జీవక్రియలు వేగవంతమౌతాయి.
జుట్టు రాలడం, తెల్ల వెంట్రుకల సమస్యలు ఉండవు.
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