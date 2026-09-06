Neem Leave facts: వేప ఆకులను ఇలా ఉపయోగిస్తే.. నెలరోజుల్లో మీ పొట్టలోని ఈ సమస్యలు మటాష్..!

Published by: Inamdar Paresh | Sep 06, 2026

వేప ఆకులను నీళ్లలో వేసి అవి మరుసటి రోజు తాగితే జుట్టు రాలడం ఉండదు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 06, 2026

వేప చెట్టులోకి ప్రతి ఒక్క భాగం మనకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 06, 2026

నడుము చుట్టు పేరుకుపోయిన కొవ్వును కరిగించి వేస్తుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 06, 2026

వేప ఆకుల నీళ్లను తాగితే నెలలోనే శరీరంలో విపరీమైన మార్పులు వస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 06, 2026

అందుకే కనీసం నాలుగు వేపు ఆకులు డైలీ తినాలని లేదా వేప నీళ్లను తాగాలని నిపుణులు చెబుతుంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 06, 2026

వేప ఆకులు శరీరంలోని చెడు మలినాలను బైటకు వెళ్లేలా చేస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 06, 2026

పీరియడ్ సమయంలో కలిగేబ్లీడింగ్ ను కంట్రోల్ లో ఉంచుతుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 06, 2026

దీని వల్ల జీవక్రియలు వేగవంతమౌతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 06, 2026

జుట్టు రాలడం, తెల్ల వెంట్రుకల సమస్యలు ఉండవు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 06, 2026

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