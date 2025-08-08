ఓ వ్యక్తి చనిపోయిన తర్వాత కూడా తన పేరు మీద అనేక డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి.
అలాంటి పరిస్థితుల్లో చనిపోయిన వారి విలువైన పత్రాలను డీయాక్టివేట్ చేయించడం చాలా ముఖ్యం.
చాలా మంది దీన్ని అజాగ్రత్తగా తీసుకొని వాటిని విస్మరిస్తారు.
కానీ, మరణించిన వ్యక్తి పాన్ కార్డు డీయాక్టివేట్ చేయించడం చాలా ముఖ్యం.
పాన్ కార్డు రద్దు చేయడం చట్టబద్ధంగా అది తప్పనిసరి.
అక్రమ లావాదేవీలు, నగదు రవాణా, పన్ను ఎగవేత వంటి వాటిని నుంచి దూరంగా ఉండటానికి ఇది తప్పనిసరి.
ఈ విధంగా ఆ కార్డు దారునిపై చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
చనిపోయిన వ్యక్తి ఆర్థిక స్థితిగతులు తెలియకుండా వారి డీమ్యాట్, ఆర్థిక లావాదేవీల ఖాతాలను నిలిపేయడం తప్పనిసరి.
ఈ వార్త మీకు అవగాహన కల్పించడానికి మాత్రమే. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)