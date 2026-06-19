Papaya Side Effects: బొప్పాయి పండును అతిగా తింటున్నారా..?.. మీరు ఈ డెంజర్ లో పడ్డట్లే..!
బొప్పాయి పండ్లు అన్ని సీజన్ లలో మార్కెట్ లలో లభిస్తాయి.
దీనిలో శరీరం పెరుగుదలకు, ఇమ్యునిటిని పెంచే అన్ని రకాల గుణాలు ఉంటాయి.
ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో బొప్పాయిని అతిగా తినకూడదని నిపుణులు చెప్తారు.
బొప్పాయి అతిగా తినేవారిలో శరీరంలో అలర్జీలు, ఎర్రటి మచ్చలు ఏర్పడుతాయి.
అంతే కాకండా కొంత మందిలో కడుపు ఉబ్బటం వంటి సమస్యలు వస్తాయి.
బొప్పాయి అతిగా తినడం వల్ల నోటిలో పుండ్లు కూడా కొంత మందిలో వస్తాయి.
బొప్పాయితో పాటు గింజలు తింటే మోషన్స్, పొత్తి కడుపులొ నొప్పి కల్గుతుంది.
అందుకే బొప్పాయి పండును అతిగా కాకుండా నియమితంగా తింటు ఉండాలి.
VIEW ALL
Read Next Story