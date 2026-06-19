Papaya Side Effects: బొప్పాయి పండును అతిగా తింటున్నారా..?.. మీరు ఈ డెంజర్ లో పడ్డట్లే..!

Published by: Inamdar Paresh | Jun 19, 2026

బొప్పాయి పండ్లు అన్ని సీజన్ లలో మార్కెట్ లలో లభిస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 19, 2026

దీనిలో శరీరం పెరుగుదలకు, ఇమ్యునిటిని పెంచే అన్ని రకాల గుణాలు ఉంటాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 19, 2026

ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో బొప్పాయిని అతిగా తినకూడదని నిపుణులు చెప్తారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 19, 2026

బొప్పాయి అతిగా తినేవారిలో శరీరంలో అలర్జీలు, ఎర్రటి మచ్చలు ఏర్పడుతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 19, 2026

అంతే కాకండా కొంత మందిలో కడుపు ఉబ్బటం వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 19, 2026

బొప్పాయి అతిగా తినడం వల్ల నోటిలో పుండ్లు కూడా కొంత మందిలో వస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 19, 2026

బొప్పాయితో పాటు గింజలు తింటే మోషన్స్, పొత్తి కడుపులొ నొప్పి కల్గుతుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 19, 2026

అందుకే బొప్పాయి పండును అతిగా కాకుండా నియమితంగా తింటు ఉండాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 19, 2026

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