Cobra Repellent Tips: ఈ రహస్యమైన టిప్స్ పాటిస్తే .. పాములు మీ ఇంటివైపు కన్నేత్తి కూడా చూడవు..!

Published by: Inamdar Paresh | Jun 29, 2026

చాలా మంది తరచుగా తమ ఇళ్లచుట్టు పాములు సంచరిస్తున్నాయని టెన్షన్ పడుతుంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 29, 2026

కానీ పాములు ఇంటి చుట్టు లేదా ఇంటి ఆవరణలో రాకుండా చేయోచ్చు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 29, 2026

పాములకు ముంగీసలు, గద్దలు అంటే బద్ద శత్రువులు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 29, 2026

ముంగీస వెంట్రుకలు, గద్దల రెక్కలు కనుక మీ ఇంటి దగ్గర పెడితే పాములు ఇక అస్సలురావు..

Published by: Inamdar Paresh | Jun 29, 2026

వాటి నుంచి ఒక రకమైన వాసనను చూసి భయంతో పాములు ఆ ఇంటివైపు కన్నేత్తి కూడా చూడవు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 29, 2026

ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి రసం, కర్పూరంను కల్పి ఇంటి చుట్టు పిచికారి చేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 29, 2026

అంతేకాకుండా ఇంట్లో సువాసన గల చెట్లు , పొదలు,ఎలుకలు లేకుండా చూసుకొవాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 29, 2026

ఈ విధంగా జాగ్రత్తలు పాటిస్తే కోబ్రాలు మన ఇంటి ఆవరణలో అస్సలు ఉండవు..

Published by: Inamdar Paresh | Jun 29, 2026

VIEW ALL
Read Next Story