Cobra Repellent Tips: ఈ రహస్యమైన టిప్స్ పాటిస్తే .. పాములు మీ ఇంటివైపు కన్నేత్తి కూడా చూడవు..!
చాలా మంది తరచుగా తమ ఇళ్లచుట్టు పాములు సంచరిస్తున్నాయని టెన్షన్ పడుతుంటారు.
కానీ పాములు ఇంటి చుట్టు లేదా ఇంటి ఆవరణలో రాకుండా చేయోచ్చు.
పాములకు ముంగీసలు, గద్దలు అంటే బద్ద శత్రువులు.
ముంగీస వెంట్రుకలు, గద్దల రెక్కలు కనుక మీ ఇంటి దగ్గర పెడితే పాములు ఇక అస్సలురావు..
వాటి నుంచి ఒక రకమైన వాసనను చూసి భయంతో పాములు ఆ ఇంటివైపు కన్నేత్తి కూడా చూడవు.
ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి రసం, కర్పూరంను కల్పి ఇంటి చుట్టు పిచికారి చేయాలి.
అంతేకాకుండా ఇంట్లో సువాసన గల చెట్లు , పొదలు,ఎలుకలు లేకుండా చూసుకొవాలి.
ఈ విధంగా జాగ్రత్తలు పాటిస్తే కోబ్రాలు మన ఇంటి ఆవరణలో అస్సలు ఉండవు..
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