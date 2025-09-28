నవరాత్రుల్లో దుర్గమ్మనే విశేషంగా అందరు పూజించుకుంటారు.
తొమ్మిది రోజులు కూడా అమ్మవారు తొమ్మిది అవతారాల్లో దుర్గమ్మ అనుగ్రహిస్తారు.
నవరాత్రుల్లో వచ్చే సోమవారంను అత్యంత శక్తివంతమైందని చెబుతారు
శివుడ్ని పంచామృతాలతో అభిషేకం చేయడం మాత్రం మర్చిపొకూడదు.
ఈ విధంగా చేస్తే అన్ని సమస్యల నుంచి ఉపశమనంలభిస్తుంది.
శివుడ్ని అన్నపూజ, పదకొండు రకాల ఫలాలతో అభిషేకం చేయాలి.
బిల్వపత్రాలు, గంగా జలంతో అభిషేకం చేస్తే పూర్వీకుల శాపాలు దూరమౌతాయి.
శివుడ్ని పూజించుకొడంవల్ల నెగెటివ్ ఎనర్జీ పోయి, భోళా శంకరుడు తొందరగా అనుగ్రహిస్తాడు.
Moola Nakshatram Navratri: రేపే శక్తివంతమైన మూల నక్షత్రం.. దుర్గమ్మను ఇలా పూజిస్తే గొప్ప శుభయోగాలు..