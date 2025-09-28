Shardiya navratri: నవరాత్రుల్లో శివుడ్ని ఇలా పూజించుకుంటే.. జీవితంలో భారీ సంపదలు, కార్యసిద్ది..

Inamdar Paresh
Sep 28,2025


navratri Remedies:

నవరాత్రుల్లో దుర్గమ్మనే విశేషంగా అందరు పూజించుకుంటారు.

 

durga puja remedies:

తొమ్మిది రోజులు కూడా అమ్మవారు తొమ్మిది అవతారాల్లో దుర్గమ్మ అనుగ్రహిస్తారు.

 

shiva puja:

నవరాత్రుల్లో వచ్చే సోమవారంను అత్యంత శక్తివంతమైందని చెబుతారు

 

durga puja upay:

శివుడ్ని పంచామృతాలతో అభిషేకం చేయడం మాత్రం మర్చిపొకూడదు.

 

shardiya navratri:

ఈ విధంగా చేస్తే అన్ని సమస్యల నుంచి ఉపశమనంలభిస్తుంది.



navratri:

శివుడ్ని అన్నపూజ, పదకొండు రకాల ఫలాలతో అభిషేకం చేయాలి.

 

Shiva puja:

బిల్వపత్రాలు, గంగా జలంతో అభిషేకం చేస్తే పూర్వీకుల శాపాలు దూరమౌతాయి.

 

Lord shiva:

శివుడ్ని పూజించుకొడంవల్ల నెగెటివ్ ఎనర్జీ పోయి, భోళా శంకరుడు తొందరగా అనుగ్రహిస్తాడు.

 

