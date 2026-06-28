Tea Side Effects: వాతావరణం చల్లగా ఉందని అదే పనిగా చాయ్ లు తాగుతున్నారా..?.. ఈ డెంజర్ లో పడ్డట్లే..!
ప్రస్తుతం వర్షాకాలం మొదలు కావడం వల్ల మోస్తరు నుంచి భారీ వానలు పడుతున్నాయి.
ముఖ్యంగా వెదర్ చల్లగా ఉందంటే చాలు కొంత మంది టీలు ఎక్కువగా తాగుతారు.
ఇక రోజుకు ఐదు నుంచి ఎనిమిది సార్లు కూడా చాయ్ లను తాగుతారు.
టీలు అతిగా తాగితే కడుపు నొప్పి, జీర్ణవ్యవస్థ సంబంధ సమస్యలు వస్తాయి.
చాయ్ అనేది ఆకలిని పూర్తిగా చంపివేసి, ఆకలివేసేలా చేసే ఎంజైమ్ లను నశింప చేస్తుంది.
దీని వల్ల ఒత్తిడి, కడుపు నొప్పి, కడుపులోకి అవయవాలు దెబ్బతింటాయి.
ప్రతి రోజు రెండు లేదా మూడు సార్లు చాయ్ తు తాగితే సమస్యలు ఉండవు.
టీలు అతిగా తాగే వారిలో జుట్టు రాలడం, చిట్లి పొవడం సమస్యలు వస్తాయి.
తిన్న తర్వాత కూడా చాయ్ లు తాగే అలవాటు మంచిది కాదంటారు.
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