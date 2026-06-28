Tea Side Effects: వాతావరణం చల్లగా ఉందని అదే పనిగా చాయ్ లు తాగుతున్నారా..?.. ఈ డెంజర్ లో పడ్డట్లే..!

Published by: Inamdar Paresh | Jun 28, 2026

ప్రస్తుతం వర్షాకాలం మొదలు కావడం వల్ల మోస్తరు నుంచి భారీ వానలు పడుతున్నాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 28, 2026

ముఖ్యంగా వెదర్ చల్లగా ఉందంటే చాలు కొంత మంది టీలు ఎక్కువగా తాగుతారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 28, 2026

ఇక రోజుకు ఐదు నుంచి ఎనిమిది సార్లు కూడా చాయ్ లను తాగుతారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 28, 2026

టీలు అతిగా తాగితే కడుపు నొప్పి, జీర్ణవ్యవస్థ సంబంధ సమస్యలు వస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 28, 2026

చాయ్ అనేది ఆకలిని పూర్తిగా చంపివేసి, ఆకలివేసేలా చేసే ఎంజైమ్ లను నశింప చేస్తుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 28, 2026

దీని వల్ల ఒత్తిడి, కడుపు నొప్పి, కడుపులోకి అవయవాలు దెబ్బతింటాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 28, 2026

ప్రతి రోజు రెండు లేదా మూడు సార్లు చాయ్ తు తాగితే సమస్యలు ఉండవు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 28, 2026

టీలు అతిగా తాగే వారిలో జుట్టు రాలడం, చిట్లి పొవడం సమస్యలు వస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 28, 2026

తిన్న తర్వాత కూడా చాయ్ లు తాగే అలవాటు మంచిది కాదంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 28, 2026

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