ఇటీవల కాలంలో పాములు ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి.
కొంత మంది పాము కన్పిస్తే స్నేక్ క్యాచర్ కు చెబితే, మరికొందరు చంపుతారు.
అయితే.. పామును చంపే విషయంలో కొన్ని తప్పులు చేయోద్దని నిపుణులు చెబుతారు.
పాముపై ఒకసారి కర్రతో దాడి చేస్తే పూర్తిగా దాని ప్రాణంపోయేవరకు చంపాలని కొంత మంది చెబుతారు.
ముఖ్యంగా పాము ముఖంను పూర్తిగా జీవం లేకుండా చేయాలంటారు.
పాము కళ్లలో అస్సలు దానిమీద దాడి చేసే వ్యక్తి పడకూడదు.
మరుజన్మలో కూడా పాము పగతీర్చుకుంటుందంటారు.
అందుకే పాము కన్పిస్తే, వెంటనే అక్కడి నుంచి దూరంగా వెళ్లడం మంచిదని ఇంకొంత మంది వాదిస్తారు.