Snake bite: పామును అనుకొకుండా చంపారా..?.. ఈ ఒక్క తప్పు చేస్తే మీ లైఫ్ డెంజర్ లో పడ్డట్లే..

Inamdar Paresh
Dec 04,2025
';

snake facts:

ఇటీవల కాలంలో పాములు ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి.

 ';

snakes revenge:

కొంత మంది పాము కన్పిస్తే స్నేక్ క్యాచర్ కు చెబితే, మరికొందరు చంపుతారు.

 ';

Cobra snake:

అయితే.. పామును చంపే విషయంలో కొన్ని తప్పులు చేయోద్దని నిపుణులు చెబుతారు.

 ';

man attack on snake:

పాముపై ఒకసారి కర్రతో దాడి చేస్తే పూర్తిగా దాని ప్రాణంపోయేవరకు చంపాలని కొంత మంది చెబుతారు.

 ';

snake venom:

ముఖ్యంగా పాము ముఖంను పూర్తిగా జీవం లేకుండా చేయాలంటారు.

 ';

Snake bite:

పాము కళ్లలో అస్సలు దానిమీద దాడి చేసే వ్యక్తి పడకూడదు.

 ';

cobra snake:

మరుజన్మలో కూడా పాము పగతీర్చుకుంటుందంటారు.

';

Snake:

అందుకే పాము కన్పిస్తే, వెంటనే అక్కడి నుంచి దూరంగా వెళ్లడం మంచిదని ఇంకొంత మంది వాదిస్తారు.

 ';

VIEW ALL

Gastric problems: గ్యాస్ సమస్యతో పొట్ట బెలూన్ లా మారుతుందా..?..ఈ సింపుల్ చిట్కాతో చెక్ పెట్టొచ్చు..

Gastric: ఇది ఉదయాన్నే తాగితే.. గ్యాస్ట్రిక్‌ పరార్!

High Blood Pressure: ఈ రసంతో.. అధిక రక్తపోటుకు బై..బై!

Vitamin K: విటమిన్‌ కే రిచ్‌ ఫుడ్స్‌ ఇవే..!
Read Next Story