Snake Venom: పాము కాటు వేసిందా..?.. టెన్షన్ పడకుండా ఫస్ట్ చేయాల్సిన పనులు ఇవే..!

Inamdar Paresh
Aug 31,2025
snake bite facts:

వానాకాలంలో పాముల ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తుంటాయి.

monsoon season:

ఈ సీజన్ లోనే పాముల కాటు ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటాయి.

snake venom:

పాములు కాటు వేస్తే మొదట టెన్షన్ పడకుండా గాయాన్ని సబ్బుతో కడుక్కొవాలి.

snake bite facts:

గాయంపైన బలంగా కట్టుకట్టడంతో పాటు, కాటు వేసిన పామును గుర్తుపట్టాలి.

snake effect:

డాక్టర్ ను కలిసి పాము కాటు ఆనవాళ్లు చెబితే దానికి తగ్గ యాంటివెనమ్ ఇస్తారు.

snake bite:

పాములు కాటు వేసిన ప్రదేశంలో నుంచి నోటితో రక్తం తీసే పనులు చేయకూడదు.

Monsoon:

ఈ విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే పాము కాటు విష ప్రభావం నుంచి బైటపడొచ్చు.

Snakes:

వానాకాలంలో పాములు ఇళ్లలోకి రాకుండా తగు జాగ్రత్తలు పాటించాలి.

