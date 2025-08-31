వానాకాలంలో పాముల ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తుంటాయి.
ఈ సీజన్ లోనే పాముల కాటు ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటాయి.
పాములు కాటు వేస్తే మొదట టెన్షన్ పడకుండా గాయాన్ని సబ్బుతో కడుక్కొవాలి.
గాయంపైన బలంగా కట్టుకట్టడంతో పాటు, కాటు వేసిన పామును గుర్తుపట్టాలి.
డాక్టర్ ను కలిసి పాము కాటు ఆనవాళ్లు చెబితే దానికి తగ్గ యాంటివెనమ్ ఇస్తారు.
పాములు కాటు వేసిన ప్రదేశంలో నుంచి నోటితో రక్తం తీసే పనులు చేయకూడదు.
ఈ విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే పాము కాటు విష ప్రభావం నుంచి బైటపడొచ్చు.
వానాకాలంలో పాములు ఇళ్లలోకి రాకుండా తగు జాగ్రత్తలు పాటించాలి.