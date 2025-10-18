మన దేశంలో బెస్ట్ రెలు మార్గాలు .. లైఫ్ లో ఒక్కసారైనా సందర్శించాల్సిందే..

TA Kiran Kumar
Oct 18,2025
కన్యాకుమారి నుండి త్రివేండ్రం

కన్యాకుమారి నుండి త్రివేండ్రం వరకు ఇది కొబ్బరి తోటలు, దేశంలో భిన్నత్వంలో ఏకత్వానికి ప్రతీకగా విభిన్నమైన దేశ వారసత్వానికి చెందిన నిర్మాణాల గుండా వెళ్లే ఈ ట్రైయిన్ జర్నీ ప్రయాణికులకు జీవిత కాలం ఓ మెమరబుల్ అని చెప్పాలి.

ముంబై టూ గోవా

ముంబై టూ గోవా వరకు ఈ మార్గం సహ్యాద్రి కొండలు,అరేబియా సముద్రం యొక్క అద్భుతమైన ఈ రైలు మార్గంలో 92 సొరంగాలు, 2000 పైగా వంతెనల గుండా చేసే ప్రయాణం టూరిస్టులకు కొత్త అనుభూతులను పంచుతుంది.

వాస్కో డా గామా నుండి లోండా

వాస్కో డా గామా నుండి లోండా వరకు ప్రశాంతమైన ఈ రైలు మార్గంలో గోవాతో పాటు పశ్చిమ కనుమల పచ్చదనాన్ని చూడటానికి రెండు కళ్లు సరిపోవు.

డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వే (జల్ పాయ్ గురి నుండి డార్జిలింగ్ వరకు)

ఈ రైలు ప్రయాణం మార్గం.. మీరు ఈ ఐకానిక్ మీటర్-గేజ్ రైల్వేలో హిమాలయాల అందాలను, పచ్చని తేయాకు తోటల సొబగులను ఆస్వాదించవచ్చు.

హిమాలయన్ క్వీన్ (కల్కా నుండి సిమ్లా వరకు)

కల్కా నుండి సిమ్లా వరకు విస్తరించి ఉన్న ఈ ట్రైయిన్ రూట్లో 102 సొరంగాలు.. 82 వంతెనల గుండా 96 కి.మీ ట్రాయ్ ట్రైయిన్ జర్నీ ప్రయాణికులకు కొత్త అనుభూతులను పంచుతుంది.

