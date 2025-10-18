కన్యాకుమారి నుండి త్రివేండ్రం వరకు ఇది కొబ్బరి తోటలు, దేశంలో భిన్నత్వంలో ఏకత్వానికి ప్రతీకగా విభిన్నమైన దేశ వారసత్వానికి చెందిన నిర్మాణాల గుండా వెళ్లే ఈ ట్రైయిన్ జర్నీ ప్రయాణికులకు జీవిత కాలం ఓ మెమరబుల్ అని చెప్పాలి.
ముంబై టూ గోవా వరకు ఈ మార్గం సహ్యాద్రి కొండలు,అరేబియా సముద్రం యొక్క అద్భుతమైన ఈ రైలు మార్గంలో 92 సొరంగాలు, 2000 పైగా వంతెనల గుండా చేసే ప్రయాణం టూరిస్టులకు కొత్త అనుభూతులను పంచుతుంది.
వాస్కో డా గామా నుండి లోండా వరకు ప్రశాంతమైన ఈ రైలు మార్గంలో గోవాతో పాటు పశ్చిమ కనుమల పచ్చదనాన్ని చూడటానికి రెండు కళ్లు సరిపోవు.
ఈ రైలు ప్రయాణం మార్గం.. మీరు ఈ ఐకానిక్ మీటర్-గేజ్ రైల్వేలో హిమాలయాల అందాలను, పచ్చని తేయాకు తోటల సొబగులను ఆస్వాదించవచ్చు.
కల్కా నుండి సిమ్లా వరకు విస్తరించి ఉన్న ఈ ట్రైయిన్ రూట్లో 102 సొరంగాలు.. 82 వంతెనల గుండా 96 కి.మీ ట్రాయ్ ట్రైయిన్ జర్నీ ప్రయాణికులకు కొత్త అనుభూతులను పంచుతుంది.