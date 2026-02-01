శివుడిని భోళా శంకరుడు, భక్తవ శంకరుడు అని కూడా పిలుస్తారు.
ఆయనకు చెంబు నిండా నీళ్లు, బిల్వదళాలు సమర్పిస్తే ప్రసన్నుడవుతారు.
అందుకు చాలా మంది శివుడికి ఇష్టమైన సోమవారం రోజున అభిషేకం, పూజలు చేస్తారు.
పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, చక్కెర,తేెెనె వేర్వేరుగా శివయ్య మీద అభిషేకం చేయాలి.
శివపంచాక్షరీ మంత్రంను జపిస్తు శివయ్య లింగం మీద నెమ్మదిగా అభిషేకం చేయాలి.
మొగలి పువ్వులు, విరిగిన బియ్యం (అక్షంతలు), శంఖంను అభిషేకంలో వాడరాదు.
అభిషేకం మధ్యలో మాట్లాడటం లేదా లేచి ఇతర చోటుకు వెళ్లడం చేయకూడదు.
ఇలా భక్తితో అభిషేకం, ఆ తర్వాత షోడశోపచారాలతో శివయ్యను పూజిస్తే అన్ని రకాల శుభాలు ప్రాప్తిస్తాయి.