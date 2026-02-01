Shiva puja Abhishekam: శివుడికి అభిషేకం చేస్తున్నారా..?.. ఈ తప్పులు అస్సలు చేయోద్దు..

Inamdar Paresh
Feb 01,2026
Lord shiva abhishekam:

శివుడిని భోళా శంకరుడు, భక్తవ శంకరుడు అని కూడా పిలుస్తారు.

shiva puja vidhan:

ఆయనకు చెంబు నిండా నీళ్లు, బిల్వదళాలు సమర్పిస్తే ప్రసన్నుడవుతారు.

shiva puja remedies:

అందుకు చాలా మంది శివుడికి ఇష్టమైన సోమవారం రోజున అభిషేకం, పూజలు చేస్తారు.

Monday shiva puja:

పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, చక్కెర,తేెెనె వేర్వేరుగా శివయ్య మీద అభిషేకం చేయాలి.

shiva abhishekam:

శివపంచాక్షరీ మంత్రంను జపిస్తు శివయ్య లింగం మీద నెమ్మదిగా అభిషేకం చేయాలి.

Shiva pooja:

మొగలి పువ్వులు, విరిగిన బియ్యం (అక్షంతలు), శంఖంను అభిషేకంలో వాడరాదు.

Lord shiva:

అభిషేకం మధ్యలో మాట్లాడటం లేదా లేచి ఇతర చోటుకు వెళ్లడం చేయకూడదు.

Lord shiva:

ఇలా భక్తితో అభిషేకం, ఆ తర్వాత షోడశోపచారాలతో శివయ్యను పూజిస్తే అన్ని రకాల శుభాలు ప్రాప్తిస్తాయి.

