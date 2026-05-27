Dates Benefits: రోజు పరగడుపున రెండు ఖర్జూరాలు తింటే.. ఈ రోగాలకు శాశ్వతంగా చెక్ పెట్టేయోచ్చు..!
ఖర్జూరాలలో అన్నిరకాల విటమిన్లు, పోషకాలు ఉంటాయి.
రోజు ఉదయం పరగడుపున రెండు ఖర్జూరాలు తింటే మెదడు యాక్టివ్ అవుతుంది.
ఖర్జూరాలు తినే వారిలో జుట్టు రాలడం, చర్మంపై ముడతల సమస్యలు ఉండవు.
పీరియడ్స్ సమయంలో అతిగా బ్లీడింగ్, ఒత్తిడి వంటివి ఉండవు.
జీవక్రియలు సైతం ఖర్జూరాలు తినడం వల్ల ఎంతో వేగవంతమౌతాయి.
రోగ నిరోధక శక్తి పెరగడంతో పాటు, శరీరక సామార్థం పెరుగుతుంది.
ఆకలి వేయడంతో పాటు, ఎక్కువ కాలం ముఖంపై గ్లో ఉంటుంది.
అలర్జీలు, కడుపు నొప్పి వంటి సమస్యలు దూరమౌతాయి.
ఖర్జూరాలు తినే వారు ఎండ ప్రభావంకు తక్కువగా గురౌతారు.
