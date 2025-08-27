తమలపాకులలో ఉండే అసలైన ఆరోగ్య పోషకాల గురించి చాలా మందికి తెలీదు.
డైలీ పరగడుపున రెండు తమలపాకుల్ని తింటే కడుపు నొప్పి సమస్యలు దూరం అవుతాయి.
చాాలా మంది తమలపాకులు తినడం వల్ల జీవక్రియలు వేగవంతం అవుతాయి.
ముఖ్యంగా జిమ్ లకు వెళ్లేవారిలో తమలపాకు జీవక్రియల్ని వేగవంతం చేస్తాయి.
రోజు తమలపాకుల జ్యూస్ తాగిన కూడా బోలేడు ఫలితాలు ఉంటాయి.
తమల పాకుల్ని అన్నంతిన్న తర్వాత తింటే.. తొందరగా అరుగుతుంది.
నడుము నొప్పిగా ఉండేప్రదేశంలో.. తమలపాకుల్ని నూనెలో వేసి అద్దుకుంటే డిస్క్ పెయిన్ తగ్గిపోతుంది.
తమలపాకుల్ని ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ గా ఉన్నవి మాత్రమే తినాలి.