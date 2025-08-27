Betel Leaves: డైలీ రెండు తమలపాకుల్ని తింటే.. ఈ సమస్యలకు శాశ్వతంగా చెక్..!

Inamdar Paresh
Aug 27,2025
betel leaf uses:

తమలపాకులలో ఉండే అసలైన ఆరోగ్య పోషకాల గురించి చాలా మందికి తెలీదు.

stomach pain:

డైలీ పరగడుపున రెండు తమలపాకుల్ని తింటే కడుపు నొప్పి సమస్యలు దూరం అవుతాయి.

Life style:

చాాలా మంది తమలపాకులు తినడం వల్ల జీవక్రియలు వేగవంతం అవుతాయి.

gym tips:

ముఖ్యంగా జిమ్ లకు వెళ్లేవారిలో తమలపాకు జీవక్రియల్ని వేగవంతం చేస్తాయి.

betel leaf juice:

రోజు తమలపాకుల జ్యూస్ తాగిన కూడా బోలేడు ఫలితాలు ఉంటాయి.

digestion:

తమల పాకుల్ని అన్నంతిన్న తర్వాత తింటే.. తొందరగా అరుగుతుంది.

back pain:

నడుము నొప్పిగా ఉండేప్రదేశంలో.. తమలపాకుల్ని నూనెలో వేసి అద్దుకుంటే డిస్క్ పెయిన్ తగ్గిపోతుంది.

betel leaves:

తమలపాకుల్ని ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ గా ఉన్నవి మాత్రమే తినాలి.

