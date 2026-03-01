తమల పాకుల్లో అనేక విటమిన్లు, మినరల్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
తమలపాకు డైలీ తింటే అధిక కొవ్వును కరిగించేసి, శరీరంను స్లిమ్ గా చేస్తుంది.
దీనితో జీవక్రియలు వేగవంతమవడంతో పాటు ఇమ్యునిటీ పెరుగుతుంది.
డైలీ రాత్రి పూట తమలపాకు తింటే ఉదయన్నే మలబద్దకం సమస్యలు ఉండదు.
తలనొప్పి, ఒత్తిడి వంటి వాటిని కలగజేసే వాటి నుంచి ఇది దూరం చేస్తుంది.
జుట్టు రాలడం, వెంట్రుకలు ఊడిపోవడం వంటి సమస్యల్ని తమలపాకు దూరం చేస్తుంది.
ముఖ్యంగా తమలపాకుల్లో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
పీరియడ్స్ సమయంలో కలిగే బ్లీడింగ్ సమస్యల్ని దూరం చేస్తుంది.
జుట్టును కుదుళ్ల నుంచి బలంగా చేయడంలో తమలపాకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.