Betel Leaves: డైలీ ఒక తమలపాకు తింటే.. నెల రోజుల్లో మీ పొట్టలో జరిగే మ్యాజిక్ ఇదే..!

Inamdar Paresh
Mar 01,2026
Betel Leaves:

తమల పాకుల్లో అనేక విటమిన్లు, మినరల్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.

belly fat:

తమలపాకు డైలీ తింటే అధిక కొవ్వును కరిగించేసి, శరీరంను స్లిమ్ గా చేస్తుంది.

life style:

దీనితో జీవక్రియలు వేగవంతమవడంతో పాటు ఇమ్యునిటీ పెరుగుతుంది.

stomach pain:

డైలీ రాత్రి పూట తమలపాకు తింటే ఉదయన్నే మలబద్దకం సమస్యలు ఉండదు.

stress:

తలనొప్పి, ఒత్తిడి వంటి వాటిని కలగజేసే వాటి నుంచి ఇది దూరం చేస్తుంది.

Hair loss:

జుట్టు రాలడం, వెంట్రుకలు ఊడిపోవడం వంటి సమస్యల్ని తమలపాకు దూరం చేస్తుంది.

immunity:

ముఖ్యంగా తమలపాకుల్లో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.

periods pain:

పీరియడ్స్ సమయంలో కలిగే బ్లీడింగ్ సమస్యల్ని దూరం చేస్తుంది.

Hair loss:

జుట్టును కుదుళ్ల నుంచి బలంగా చేయడంలో తమలపాకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.

